Cultura vietnamita deja huella en el mayor desfile del Año Nuevo Lunar en Francia

París (VNA) – La comunidad vietnamita en Francia volvió a dejar una marcada impronta en el desfile del Año Nuevo Lunar 2026 celebrado en el distrito 13 de París, considerado el mayor evento cultural comunitario de los países asiáticos en este país europeo.

La delegación vietnamita en el desfile (Fuente: VNA)

Tras el hito de 2025, cuando Vietnam participó por primera vez después de que el festival cambiara oficialmente su denominación de “Año Nuevo Chino” a “Año Nuevo Lunar”, la presencia vietnamita este año continuó enriqueciendo el mosaico multicultural del acontecimiento. Las presentaciones de artes marciales tradicionales, exhibiciones del traje típico ao dai y danzas folclóricas atrajeron la atención de numerosos espectadores, reafirmando la creciente visibilidad de la cultura vietnamita en la vida multicultural francesa.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el cantante francés Laroche Valmont, conocido en la década de 1980 por la canción “T’as le look coco”, posteriormente versionada en vietnamita bajo el título “Xuan Yeu Thuong” (Primavera del amor), expresó su honor por participar por primera vez en el desfile por invitación de la Asociación de Amistad Vietnamita Francófona. Señaló que el evento reviste un significado especial al coincidir con el 40 aniversario tanto del desfile como de la adaptación al vietnamita de su canción.

Ava Mathidle, una joven francesa integrante de la delegación vietnamita, manifestó su orgullo por representar a Vietnam y a otras comunidades asiáticas en Francia en un evento emblemático que, según afirmó, constituye una oportunidad para que las culturas brillen juntas en un espíritu de respeto y solidaridad.

La diseñadora Precious by Lexie indicó que la colección presentada en el desfile combina estilos asiáticos y africanos, inspirada en el espacio cultural de los países en la península Indochina (incluidos Vietnam, Laos y Camboya), contribuyendo a diversificar la expresión creativa del festival.

Por su parte, Dom Aujollet, representante de la escuela tradicional de artes marciales vietnamitas Kinh Van An en Francia, destacó que la participación no solo tuvo carácter artístico, sino que también permitió promover las artes marciales tradicionales vietnamitas ante el público local.

Dang Giang, presidenta de la Asociación de Amistad Vietnamita Francófona, subrayó que esta es la segunda ocasión en que la entidad participa en el tradicional festival del distrito 13, considerado el barrio asiático más representativo de París.

Según afirmó, la presencia oficial de la delegación vietnamita busca promover la identidad nacional y contribuir a que el público francés comprenda mejor el Año Nuevo tradicional de varios países asiáticos, incluido Vietnam, que comparten valores comunes como la familia, la reunión y los nuevos comienzos.

La participación cada vez más segura y profesional de la delegación vietnamita no solo deja una huella cultural, sino que evidencia también el proceso de integración activa y sostenible de la comunidad vietnamita en Francia./.