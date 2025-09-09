Cultura vietnamita brilla en el Festival de Embajadas 2025

Hanoi (VNA) – Vietnam dejó una fuerte impresión en el Festival de Embajadas celebrado en La Haya, Países Bajos, donde las actuaciones artísticas y de moda de la comunidad vietnamita mostraron la imagen de un país tradicional y la vez moderno, elegante y vigoroso.



Visitantes hacen filas para probar Pho, una deliciosa sopa vietnamita de fideos de arroz con carne de res o pollo (Foto: VNA)

El festival anual reunió a decenas de miles de personas de todo el mundo para celebrar la diversidad cultural. En su 13ª edición, bajo el lema “Honrando la unidad, el patrimonio y la diversidad cultural” y con la participación de cerca de 50 embajadas, el evento subrayó el poder de la cultura para conectar a las personas, fomentar la armonía y abrir puertas al entendimiento mutuo.

Las misiones diplomáticas ofrecieron gastronomía, artesanías y presentaciones artísticas que transformaron el histórico Lange Voorhout en una animada “aldea global”, donde melodías, colores y sabores de todo el planeta se mezclaron en un ambiente festivo de intercambio cultural.

Entre la música y las danzas, el público internacional descubrió un Vietnam fuerte y delicado al mismo tiempo, moderno y tradicional, una imagen que despertó emociones e inspiró curiosidad por el país cuya forma geográfica parece una “S”.

Las presentaciones no solo destacaron la belleza artística, sino que también avivaron sentimientos profundos entre la comunidad vietnamita en el extranjero.

Ngo Thi Bich Ngoc, presidenta de la Asociación Vietnamita en los Países Bajos, subrayó que el arte es un puente que conecta a Vietnam con el mundo, además de un lazo que une a la comunidad y a las generaciones, alimentando en la juventud el amor por la patria.

Mientras el escenario mostraba el orgullo nacional, los puestos gastronómicos acercaron a los amigos internacionales los sabores de Vietnam. El stand de la Oficina Comercial de Vietnam presentó productos típicos como frutas y café, importados a través de Róterdam y distribuidos por toda Europa, confirmando la creciente presencia de los productos vietnamitas en el mercado global.

La destacada participación de la comunidad vietnamita en el festival puso de relieve su compromiso con la preservación y promoción de la identidad cultural nacional en el extranjero. Transmitieron la imagen de una nación resiliente, orgullosa y diversa, que se integra al mundo sin perder sus raíces y avanza con confianza en el camino de la globalización./.