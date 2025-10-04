Cuba fortalece lazos de amistad con Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En el marco de su visita oficial a Vietnam, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, sostuvo sesiones de trabajo con la filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (HUFO) y la Universidad de Tecnología y Educación de esta urbe.

Durante el encuentro en HUFO, el jefe de la delegación de diputados de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Loi, destacó que esta visita representa una vívida expresión de la relación de solidaridad especial entre Vietnam y Cuba, cultivada por el Presidente Ho Chi Minh y el líder Fidel Castro, y preservada y promovida por generaciones sucesivas de ambos países.

Nguyen Van Loi reafirmó que el pueblo de Ciudad Ho Chi Minh siempre valora y recuerda con gratitud el profundo afecto del pueblo cubano durante la lucha por la independencia y en el proceso de reconstrucción y desarrollo nacional de Vietnam.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, explora modelos y equipos de producción agrícola en la Universidad de Tecnología y Educación de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Recordó las palabras inmortales del líder Fidel Castro: “¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!”, las cuales se han convertido en símbolo eterno de la hermandad fiel y pura entre ambas naciones.

Por su parte, tras agradecer la cálida acogida y compartió las dificultades que enfrenta Cuba debido al prolongado bloqueo, Esteban Lazo expresó su profundo agradecimiento por el respaldo del pueblo vietnamita, en particular por la campaña de recaudación de fondos impulsada por Ciudad Ho Chi Minh, que movilizó la participación activa de todos los sectores sociales, incluidos estudiantes y jóvenes de todo el país.

Gracias a los más de 14 millones de dólares recaudados, la Isla ha podido implementar sistemas de energía solar en escuelas y comunidades de zonas remotas. El programa "El Sol sin Fronteras", ha contribuido significativamente a profundizar los lazos entre ambos países, así como a fortalecer los vínculos entre Ciudad Ho Chi Minh y diversas localidades cubanas, afirmó.

Previamente, la delegación visitó la Universidad de Tecnología y Educación de Ciudad Ho Chi Minh para conocer el modelo de formación en ciencia, tecnología e ingeniería, con énfasis en la aplicación de alta tecnología en la industria y la agricultura inteligente.

Valoró altamente los programas de formación en sectores clave como energía renovable, hidrógeno, inteligencia artificial, Internet de las cosas, tecnología alimentaria, agricultura inteligente, robótica y análisis de macrodatos.

Según la profesora Truong Thi Hien, presidenta del consejo universitario, estas fortalezas se basan en un equipo docente calificado, una red de cooperación nacional e internacional, y una infraestructura moderna de laboratorios y centros de investigación vinculados a empresas.

La universidad manifestó su disposición a fortalecer la cooperación con socios cubanos mediante programas de intercambio de estudiantes y docentes, investigación conjunta, transferencia tecnológica y organización de foros académicos e incubadoras de emprendimiento tecnológico para jóvenes de ambas naciones.

Asimismo, la institución expresó su interés en recibir el apoyo y compartir experiencias con universidades e institutos cubanos, especialmente en áreas relacionadas con la tecnología médica, biotecnología, productos farmacéuticos y el sistema de salud comunitario, campos en los que Cuba posee amplias fortalezas./.