Cuatro universidades vietnamitas buscarán ingresar al ranking de élite de Asia

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, firmó recientemente la Decisión No. 966/QD-TTg que aprueba el proyecto para desarrollar varias grandes instituciones de educación superior de la región Sudeste hacia niveles avanzados comparables a los de las principales universidades de Asia.

La Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: vnuhcm.edu.vn



El proyecto tiene como objetivo convertir a la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad Vietnam-Alemania y la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh en centros líderes de formación de recursos humanos de alta calidad, investigación científica, innovación y transferencia tecnológica en la región. Asimismo, busca contribuir al desarrollo socioeconómico y la integración internacional de Ciudad Ho Chi Minh y de la región Sudeste.



Según las metas fijadas para 2035, la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh y la Universidad Vietnam-Alemania se consolidarán como instituciones públicas clave de educación superior tanto para la región como para el país, con infraestructura y equipamiento modernos que cumplan los estándares regionales y mantengan posiciones destacadas entre las mejores universidades asiáticas en sus respectivas áreas de especialización.



En particular, la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh aspira a situarse entre las 100 mejores instituciones de Asia en economía, negocios y gestión; la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh cumplirá los criterios de las 100 principales universidades asiáticas en formación de personal sanitario de alta calidad, investigación y transferencia de tecnología médica avanzada; mientras que la Universidad Vietnam-Alemania, desarrollada según el modelo de universidad de investigación de Alemania, se orientará a integrarse en el grupo de las 200 mejores universidades de Asia en ingeniería, tecnología, semiconductores, inteligencia artificial y ciencia de datos.



Con vistas a 2050, estas tres instituciones, junto con la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, mantendrán niveles de formación, investigación y gestión dentro del grupo de las 100 mejores instituciones de educación superior de Asia. Además, desempeñarán un papel central en la formación de talento, la investigación científica y la transferencia tecnológica, contribuyendo a convertir a Ciudad Ho Chi Minh y la región Sudeste en centros líderes de finanzas, educación y salud tanto a nivel nacional como regional en el Sudeste Asiático.



El proyecto establece cinco grupos principales de tareas y soluciones: modernizar la infraestructura y ampliar los espacios de desarrollo; fortalecer el personal académico y administrativo para responder a los requisitos de la integración internacional; renovar y mejorar la calidad de la enseñanza conforme a estándares internacionales; incrementar la capacidad de investigación científica, publicaciones internacionales y transferencia tecnológica; y reforzar la cooperación con las autoridades locales y las empresas para la formación de recursos humanos de alta calidad y la solución de los desafíos de desarrollo regional.



Las instituciones participantes impulsarán la aplicación de la inteligencia artificial en la enseñanza, la investigación y la gestión; desarrollarán recursos educativos abiertos y bases de datos compartidas; y mejorarán la gobernanza universitaria. Asimismo, renovarán sus programas académicos conforme a estándares internacionales, desarrollarán programas de excelencia y de alta calidad, ampliarán la cooperación con universidades de prestigio mundial y promoverán la internacionalización del entorno educativo mediante el intercambio de profesores y estudiantes y la implementación de proyectos conjuntos de investigación internacional./.