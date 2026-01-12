Cruz Roja de Vietnam refuerza la solidaridad nacional

La Cruz Roja de Vietnam brinda ayuda de emergencia a las personas afectadas por el tifón número 11 en Lao Cai. (Fuente: VNA)



Como organización social y humanitaria especializada y miembro del Frente de la Patria de Vietnam, la Cruz Roja de Vietnam apoya a los grupos vulnerables, conecta y coordina los recursos sociales, y fortalece los vínculos entre el Estado, las empresas y la comunidad, en contribución a la amplia difusión del espíritu de unidad nacional.

Según Nguyen Hai Anh, vicepresidente y secretario general de la Cruz Roja de Vietnam, pese a las numerosas dificultades afrontadas en 2025, todo el sistema de la Cruz Roja mantuvo un enfoque proactivo y flexible, movilizando eficazmente la participación de autoridades, sectores, empresas, organizaciones religiosas, vietnamitas en el exterior y la población.

El valor total de las actividades humanitarias alcanzó unos 200 millones de dólares, beneficiando a más de 8,7 millones de personas.

Nguyen Hai Anh, vicepresidente y secretario general de la Cruz Roja de Vietnam. (Fuente: VNA)



Grandes iniciativas como “Tet Humanitario”, “Mes Humanitario” y la campaña “Cada organización, cada individuo vinculado a una dirección humanitaria” continuaron mostrando su eficacia.

En particular, el programa “Tet Humanitario” de 2025 apoyó a más de 2,6 millones de personas, con un valor superior a 51,8 millones de dólares. Mientras tanto, el “Mes Humanitario” de 2025 recaudó unos 30,2 millones de dólares, alcanzando cerca del 200% del objetivo, y permitió la construcción y reparación de 1.578 viviendas de la Cruz Roja, además de apoyar medios de vida para numerosas familias.

En el ámbito de la prevención, respuesta a desastres naturales y ayuda de emergencia, la Cruz Roja asistió a más de 513.000 personas, con un valor total de actividades superior a 47,5 millones de dólares, reafirmando su papel central en los momentos más difíciles.

Los programas humanitarios especializados —como nutrición infantil, atención de la salud comunitaria y donación voluntaria de sangre— siguieron registrando resultados positivos, con más de 1,75 millones de unidades de sangre recolectadas en 2025.

Cabe destacar que la campaña de apoyo al pueblo cubano “65 años de solidaridad Vietnam–Cuba” atrajo más de 2,1 millones de contribuciones, con un valor superior a los 25 millones de dólares, multiplicando por diez el objetivo inicial y evidenciando la tradición de solidaridad internacional del pueblo vietnamita.

De cara a 2026, año en que se conmemora el 80.º aniversario de la fundación de la Cruz Roja de Vietnam, la organización se propone movilizar alrededor de 230,8 millones de dólares y apoyar a entre nueve y diez millones de personas.

En particular, el Mes Humanitario 2026 aspira a recaudar más de 30,8 millones de dólares, continuando el enfoque en la base y en los beneficiarios adecuados, y contribuyendo al fortalecimiento del gran bloque de unidad nacional./.