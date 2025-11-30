Creadores extranjeros amplifican imagen de Vietnam al mundo

Hanoi (VNA)- La imagen de Vietnam se está difundiendo con fuerza en las redes sociales, especialmente a través de videos de experiencias de turistas internacionales. En plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y podcasts, estos contenidos atraen miles de millones de vistas, convirtiéndose en una tendencia destacada de comunicación.

El joven ruso Sam Kupriyanov comparte sobre la cocina vietnamita. (Fuente: sggp.org.vn)

Varios canales de TikTok y YouTube de extranjeros como “Sam in Vietnam”, “Elena in Vietnam”, “Chiec Tay Valentin” o “Dustin Cheverier” se han convertido en guías de referencia para quienes desean conocer Vietnam. Sus videos destacan por la autenticidad emocional y la “localización” del contenido, combinando el vietnamita con palabras coloquiales populares.

Sam Kupriyanov, joven ruso nacido en 1988, que reside en Ciudad Ho Chi Minh, compartió experiencias sobre la amabilidad de los vietnamitas: cuando su moto se quedó sin gasolina o tuvo fallas, personas locales lo ayudaron sin pedir dinero. Su canal de TikTok “Sam in Vietnam” cuenta con más de 16 mil seguidores y videos con cinco millones de vistas.

De manera similar, la joven laosiana Bouavone Phanthabouasy, nacida en 2001, quien vive en Hanoi, creó el canal “Maysaa” con 1,4 millones de seguidores, compartiendo la cultura vietnamita mediante festivales y tradiciones.

Mientras tanto, Dustin Cheverier, un estadounidense que llegó a Vietnam desde 2014, transmite la vida, gastronomía y cultura vietnamita en YouTube, con 842 mil suscriptores.

Estos videos ayudan a los vietnamitas a percibir el interés y respeto internacional, y motivan a los creadores a continuar. Sam Kupriyanov enfatizó: “Cuando contamos historias sobre Vietnam con sinceridad, el mundo verá Vietnam de esa manera”.

El profesor asociado y doctor Bui Hoai Son, miembro de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, afirmó que Vietnam necesita elaborar mecanismos de orientación flexibles, en lugar de imponer medidas rígidas, mediante la organización de programas de experiencias culturales, cursos de capacitación de corta duración o campañas de comunicación dirigidas a los creadores de contenido internacionales.

Además, es necesario establecer un conjunto de directrices para los creadores de contenido extranjeros en Vietnam, a fin de que comprendan su responsabilidad cultural al trabajar en el país.

Según numerosos expertos, los creadores de contenido extranjeros están contando la historia de Vietnam con amor y respeto. Ese amor se difunde aún con más fuerza precisamente porque, siendo “forasteros”, sienten a Vietnam con el corazón de quienes pertenecen realmente al país.

Si Vietnam logra construir una imagen atractiva desde sus propias capacidades, cultivar el afecto auténtico de quienes cuentan sus historias y establecer políticas adecuadas de apoyo y gestión, entonces cualquier persona, venga de donde venga, podrá convertirse en un “embajador cultural” que proyecte al mundo una imagen de Vietnam bella, natural y sostenible./.