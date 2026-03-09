Cosecha de pimienta en Vietnam arranca con precios récord y altas expectativas

Hanoi (VNA)- Los agricultores de las principales regiones productoras de pimienta de Vietnam han comenzado la cosecha de 2026. Con los precios actuales elevados, se espera que las exportaciones de esta especia superen las de 2025, lo que traerá altos ingresos para los productores y beneficios para las empresas.



Agricultores de la provincia de Gia Lai cosechan el pimienta. (Foto: VNA)

Tras la buena cosecha de café y durian durante el Año Nuevo Lunar (Tet), los agricultores de la Altiplanicie Occidental continúan con la producción de pimienta, con muchas expectativas.



Le Thi Thom, de la comuna de Quang Phu, en la provincia de Dak Lak, comentó que antes del Tet, el precio del café fue de 102.000 VND/kg (un dólar equivalente a 26 mil VND), mientras que el durian se vendió por encima de los 70.000 VND/kg. Tras el Tet, la pimienta entró en su temporada de cosecha con un precio inicial superior a los 150.000 VND/kg, lo que permitió a los agricultores obtener grandes ganancias.



En la comuna de Tan Tien, en la provincia de Dong Nai, Le Van Den tiene más de 3.000 postes de pimienta de larga data. En 2024, su familia cosechó 4 toneladas de pimienta, vendiéndola a 160.000 VND/kg y obteniendo unas ganancias de aproximadamente 500 millones de VND. A pesar de años de precios bajos y problemas de plagas, la pimienta ahora tiene una cosecha favorable.



Sin embargo, actualmente enfrenta una paradoja: aunque los precios de la pimienta son altos, el área sembrada está disminuyendo. Según Hoang Phuoc Binh, exvicepresidente de la Asociación de Pimienta de Chu Se, provincia de Gia Lai, durante el período de 2018 a 2020, cuando los precios fueron bajos (solo 34.000-35.000 VND/kg, mientras que el costo de producción era de 50.000 VND/kg), muchos agricultores abandonaron el cultivo. Desde 2021, se ha experimentado una recuperación, pero no ha sido significativa.



Debido a la limitada producción nacional, las empresas se han visto obligadas a aumentar las importaciones. Le Viet Anh, secretario general de la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA), comentó que en 2025 Vietnam importó 42.688 toneladas de pimienta, lo que representa un aumento de más del 16% en cantidad y un 51% en valor en comparación con 2024.



La cosecha de pimienta de 2026 en Vietnam comenzó a finales de febrero y se extenderá hasta finales de abril. Se espera que los agricultores no vendan grandes cantidades de una sola vez, sino que solo vendan lo necesario para cubrir sus costos, dejando el resto para cuando los precios suban.



Mientras tanto, se prevé que la oferta mundial de pimienta disminuya entre un 15% y un 20% en 2026, mientras que la demanda global, especialmente en los mercados de Estados Unidos y China, está en aumento.



Para asegurar el desarrollo sostenible de la industria, Huynh Tan Dat, director del Departamento de Cultivos y Protección Vegetal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, sugirió a las empresas fortalecer la construcción de áreas de cultivo, establecer vínculos más estrechos con los agricultores y aplicar métodos de cultivo más avanzados.



Además, dijo, la industria debe invertir en procesos de transformación para aumentar el valor y consolidar la posición de la pimienta vietnamita en el mercado global./.