Corea del Sur aumentó exportaciones a Vietnam y ASEAN en 2021-2025

Seúl (VNA) Las exportaciones de Corea del Sur a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Vietnam registraron fuertes aumentos en la etapa 2021-2025, convirtiéndoles en los mayores mercados receptores de los productos del país.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Las exportaciones de Corea del Sur hacia la ASEAN crecieron un 12,5% en los últimos cinco años, alcanzando los 122 mil 400 millones de dólares en 2025, en comparación con los 108 mil 800 millones de dólares en 2021.

Durante el mismo período, las ventas de mercancías a Vietnam por parte del país mostraron una subida de 10,8%, desde 56 mil 700 millones de dólares a 62 mil 800 millones de dólares.

Por otro lado, debido al impacto de la política estadounidense de contención a China, los envíos de bienes de Seúl hacia Beijing han disminuido drásticamente, alrededor de un 20% en los últimos cinco años. Mientras tanto, las exportaciones del país a Estados Unidos crecieron un 28,2% en la etapa.

El profesor Heo Yoon de la Universidad Sogang en Seúl dijo que a pesar de las regulaciones que dificultan la exportación directa de las empresas chinas a Estados Unidos, ellas se ven obligadas a establecer fábricas en Vietnam o la ASEAN para luego enviar productos a Estados Unidos y la Unión Europea.

El aumento de las ventas a Vietnam también se debe al hecho de que grandes empresas surcoreanas como Samsung Electronics y LG han establecido fábricas en el país indochino, lo que ha provocado un fuerte crecimiento de las exportaciones de bienes intermedios y componentes clave, comentó.

Aunque se espera que el crecimiento económico mundial se desacelere en 2026 debido a los aranceles estadounidenses y al exceso de oferta de China, analistas consideraron que las exportaciones de Corea del Sur al Sudeste Asiático siguen siendo competitivas.

Moon Jong-cheol, investigador del Instituto surcoreano de Economía Industrial y Comercio (KIET), subrayó que, a pesar de las numerosas variables, el Sudeste Asiático sigue siendo un mercado prometedor. Por consiguiente, se prevé que la cuota de mercado exportador del Sudeste Asiático aumente significativamente en 2026./.