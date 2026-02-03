Cooperativas presentan productos farmacéuticos OCOP en Feria de Primavera 2026

Hanoi (VNA) Ante el aumento de la tendencia de priorizar los productos sanitarios naturales, seguros y con trazabilidad, las cooperativas de artículos farmaceúticos de Vietnam tienen una gran oportunidad para expandir su mercado.



Productos farmacéuticos OCOP de la Cooperativa de Agricultura y Hierbas Medicinales de Alta Tecnología Sukova en la Feria. (Fuente: VNA)

Con el foco puesto en el desarrollo de una agricultura de alta tecnología vinculada al programa OCOP (Una Comuna, Un Producto), muchas unidades no solo se concentran en mejorar la calidad del rubro sino que también buscan canales de promoción comercial.



Le Van Uan, director de la Cooperativa de Agricultura y Hierbas Medicinales de Alta Tecnología Sukova en la provincia de Lai Chau, subrayó que se espera que la primera Feria de Primavera de 2026, en desarrollo en Hanoi, se convierta en una herramienta importante para ayudar a las cooperativas a estimular la demanda del consumo, promover marcas y participar más profundamente en la cadena de valor de productos farmacéuticos nacionales.



La primera Feria de Primavera de 2026 se considera uno de los eventos de promoción comercial más importantes del año, evaluó. La mayor expectativa es acercar los productos farmacéuticos OCOP directamente a un gran número de consumidores, creando así un efecto estimulante de la demanda, aumentando el reconocimiento de la marca y generando confianza en el mercado, reiteró.



Por lo tanto, la primera Feria de Primavera de 2026 ofrece a los consumidores la oportunidad de experimentar directamente los productos y conocer su proceso de fabricación, origen y usos, señaló.



Cuando los clientes comprenden bien los productos, estarán dispuestos a invertir más en rubros de alta calidad y transparencia, afirmó.



Además, la feria no es solo un canal de ventas a corto plazo, sino también un "punto de contacto" importante para conectar con distribuidores, minoristas y socios potenciales en la cadena de valor, valoró.



A través de sus actividades en el evento, las cooperativas pueden estudiar la demanda del mercado, recibir comentarios directos de los consumidores y ajustar sus estrategias de productos y marketing, explicó.



Para las cooperativas, la feria constituye el entorno más práctico para evaluar la competitividad de sus productos y las experiencias aprendidas en el acontecimiento las ayudan a mejorar el diseño, el empaque y el etiquetado de artículos, a la vez que definen claramente su segmento de mercado objetivo para la siguiente fase, apuntó.



Le Van Uan expresó su deseo de que a través de esta feria, su cooperativa pueda afianzar los productos medicinales OCOP de alta tecnología como rubros sanitarios de calidad capaces de competir en los sistemas de distribución modernos.



La primera Feria de Primavera de 2026 será un trampolín para que las cooperativas participen más profundamente en los programas nacionales de promoción comercial, precisó.



A partir de esta evento, los productos presentados tendrán la posibilidad de acceder a un mercado más amplio, con el objetivo de construir una marca de productos farmaceúticos sustentables asociada a la agricultura de alta tecnología, concluyó./.