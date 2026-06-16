Cooperación judicial profundiza vínculos especiales Vietnam-Laos

​Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a Khamphan Phommathat, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Justicia del país vecino, quien se encuentra de visita en Hanoi y participa en la VII Conferencia Ampliada de Justicia de las Provincias Fronterizas entre Vietnam y Laos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), dialoga con Khamphan Phommathat, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Justicia del país vecino. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, To Lam destacó la importancia de la visita del funcionario laosiano y subrayó que esta refleja una vez más la máxima prioridad que los líderes de ambos Partidos y Estados conceden al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos países.

Por su parte, Khamphan Phommathat transmitió los saludos del secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, al líder vietnamita y a otros altos dirigentes del país. Asimismo, informó sobre la situación de la labor judicial en Laos, los resultados de la cooperación entre los Ministerios de Justicia de ambas naciones y los principales temas que serán abordados en la conferencia.

Entre estos contenidos figuran el fortalecimiento y perfeccionamiento del marco institucional y jurídico, la solución de cuestiones relacionadas con la nacionalidad y el registro civil en las zonas fronterizas, así como la formación de recursos humanos de alta calidad para el sector judicial laosiano, precisó.

Al referirse al proceso de reforma judicial en Vietnam, To Lam destacó que el Partido y el Estado otorgan una importancia especial al perfeccionamiento del sistema jurídico y a la aplicación efectiva de las leyes. En ese sentido, recalcó que se han fortalecido los mecanismos de dirección y coordinación destinados a mejorar el marco institucional y garantizar el cumplimiento de la legislación.

​Al expresar su satisfacción por el excelente desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Laos, el dirigente valoró los resultados de los intercambios y visitas de alto nivel realizados en los últimos años. Asimismo, reafirmó que Vietnam concede la máxima prioridad al fortalecimiento de los vínculos de solidaridad especial con Laos y reiteró su disposición a compartir experiencias y brindar apoyo al país vecino en diversos ámbitos de cooperación.

Tras reconocer los resultados positivos alcanzados por la cooperación entre los sectores judiciales de Vietnam y Laos durante más de cuatro décadas, To Lam propuso que los dos Ministerios de Justicia sigan reforzando la coordinación, el intercambio de información y experiencias, así como el fortalecimiento de las capacidades de sus cuadros judiciales. Igualmente, instó a una implementación eficaz de los acuerdos de alto nivel, especialmente en la construcción de un marco jurídico que respalde los proyectos estratégicos de conectividad entre ambos países.

En cuanto a la Conferencia Ampliada de Justicia de las Provincias Fronterizas entre Vietnam y Laos, enfatizó que se trata de un mecanismo de cooperación práctico y eficaz que contribuye a garantizar la seguridad y el orden, además de promover el desarrollo socioeconómico en las zonas fronterizas.​

Subrayó que los sectores judiciales de ambas naciones deben coordinarse de manera proactiva para abordar los desafíos emergentes en las zonas colindantes, facilitando los intercambios comerciales de la población local y mejorando sus condiciones de vida, con el objetivo de construir un borde limítrofe de paz, amistad y desarrollo sostenible.

Por su parte, Khamphan Phommathat expresó su agradecimiento por el valioso y eficaz apoyo que Vietnam ha brindado a Laos en los últimos años, y manifestó su deseo de que ambas partes continúen fortaleciendo el intercambio y el aprendizaje mutuo de experiencias, especialmente en materia de perfeccionamiento institucional y aplicación de la ley.

Asimismo, afirmó que el Ministerio de Justicia de Laos seguirá trabajando en estrecha coordinación con su similar vietnamita para mejorar el sistema jurídico nacional, en consonancia con las necesidades de desarrollo del país, añadiendo que esta cooperación contribuirá también a preservar y cultivar los tradicionales lazos de solidaridad especial entre ambas naciones./.