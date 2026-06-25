Cooperación internacional, palanca para impulsar recursos destinados a la innovación

Hanoi (VNA)- En un contexto en el que la ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un papel cada vez más importante en la competitividad y el desarrollo nacional, la cooperación internacional se está consolidando como un canal clave para que Vietnam acceda a nuevos conocimientos, conecte recursos de investigación y fortalezca sus capacidades científicas y tecnológicas.

Investigación científica en el Centro de I+D del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)





La Resolución 57-NQ/TW del Buró Político establece como una de las tareas prioritarias la promoción de la cooperación internacional y el aprovechamiento de recursos externos al servicio del desarrollo del país.



En los últimos años, la ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en uno de los ámbitos más dinámicos de las relaciones entre Vietnam y numerosos socios internacionales.



Recientemente, Vietnam y Australia anunciaron el Programa Conjunto de Financiamiento para la Investigación 2026, en el marco de la Iniciativa de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación Vietnam-Australia (AVSTICI).



El programa se centrará en tres áreas prioritarias: tecnologías energéticas nuevas y renovables, economía marítima sostenible y reciclaje y gestión de residuos.



A través de este mecanismo de financiación compartida, los científicos de ambos países podrán formar equipos de investigación conjuntos, desarrollar proyectos científicos y compartir recursos de investigación.



El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED) será la entidad encargada de implementar el programa por parte de Vietnam.



Según Dao Ngoc Chien, director de NAFOSTED, esta iniciativa materializa los compromisos de cooperación científica y tecnológica entre Vietnam y Australia y sienta las bases para ampliar la colaboración en nuevas áreas tecnológicas.



Por su parte, el científico jefe de Australia, Tony Haymet, señaló que su país presta especial atención a las orientaciones de desarrollo de Vietnam en materia de infraestructura de computación de alto rendimiento, supercomputación e inteligencia artificial.



Además de Australia, Vietnam está ampliando su cooperación con numerosos socios internacionales mediante programas de investigación conjunta, mecanismos de cofinanciación y la conexión entre organizaciones científicas.



Una tendencia destacada es que la cooperación se orienta cada vez más hacia tecnologías estratégicas.



Durante el foro conmemorativo por el 35.º aniversario de las relaciones de diálogo ASEAN-Rusia, celebrado en la ciudad de Kazán (Rusia), el ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vu Hai Quan, propuso ampliar la cooperación con Rusia en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, la tecnología espacial y los satélites de órbita baja.



Asimismo, planteó aumentar el número de proyectos de investigación conjuntos y fortalecer los vínculos entre jóvenes científicos, institutos de investigación y universidades de ambos países.



Según lo previsto, a finales de 2026 se celebrará en Rusia la séptima reunión de la Comisión de Cooperación Vietnam-Rusia en Educación, Ciencia y Tecnología. Vietnam también participará en la Conferencia de Jóvenes Científicos Vietnam-Rusia.



La incorporación de áreas como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas y las tecnologías espaciales a los programas de cooperación refleja la tendencia global de ampliar la colaboración hacia sectores considerados prioritarios por numerosas naciones debido a su potencial para generar avances significativos en productividad y competitividad.



Además de las tecnologías estratégicas, la necesidad de cooperación internacional también se manifiesta claramente en otros sectores emergentes.



Según el profesor y doctor Tran Hong Thai, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en el campo de la biofarmacia y la cosmética, los científicos vietnamitas han logrado dominar numerosas etapas de investigación.



Sin embargo, señaló, todavía existen limitaciones en áreas como el procesamiento avanzado, las tecnologías de formulación, la estandarización de principios activos y el desarrollo de productos conforme a estándares internacionales.



Corea del Sur, por su parte, posee una sólida experiencia en la integración de toda la cadena de desarrollo, desde la investigación hasta la comercialización. En este contexto, si se promueven los modelos de laboratorios conjuntos y los programas de codesarrollo, permitarán crear productos biofarmacéuticos y cosméticos de alto valor añadido a partir de los recursos naturales de Vietnam, explicó.



De manera similar, en el ámbito de la tecnología del hidrógeno, Vietnam ha realizado investigaciones iniciales sobre materiales para el almacenamiento y transporte de hidrógeno, aunque la mayoría de los proyectos aún permanecen en fase experimental.



La cooperación con socios tecnológicamente avanzados, como Corea del Sur, podría facilitar la transición de estos resultados hacia aplicaciones prácticas y permitir una mayor integración de Vietnam en la cadena global de valor del hidrógeno, indicó.



La experiencia demuestra que los socios internacionales están apoyando a Vietnam en múltiples componentes de su ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, incluidas las tecnologías estratégicas.



El fortalecimiento de la cooperación internacional no solo contribuye a movilizar recursos para la investigación, sino que también brinda a los científicos vietnamitas mayores oportunidades para integrarse en redes globales de investigación, acceder a tecnologías de vanguardia y reforzar la capacidad innovadora del país./.