Cooperación integral Vietnam - Laos, un tesoro invaluable para ambos pueblos

Vientián (VNA) – Con motivo de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Laos del 1 al 2 de diciembre de 2025, así como del 50º aniversario del Día Nacional de Laos, Laopaoxong Navongxay, miembro del Comité Central y subjefe del Departamento de Propaganda del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), destacó el desarrollo del país y el significado de la relación especial entre ambas naciones.

Laopaoxong Navongxay, miembro del Comité Central y subjefe del Departamento de Propaganda del PPRL (Foto: VNA)

Durante un intercambio con la prensa en vísperas de la visita, Laopaoxong Navongxay afirmó que la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos constituyen un tesoro invaluable, construido con sangre y puesto a prueba por el tiempo. A lo largo de cincuenta años de construcción y defensa de la patria, el PPRL y el Partido Comunista de Vietnam han coordinado estrechamente, compartiendo experiencias y brindándose apoyo mutuo en todos los ámbitos. Vietnam no es solo un amigo y camarada, sino también un socio confiable que ha acompañado a Laos tanto en los momentos difíciles como en las etapas de desarrollo.

Uno de los aspectos más destacados de esta cooperación es la formación de recursos humanos. Varias generaciones de dirigentes y cuadros laos han sido formadas en Vietnam en múltiples áreas: teoría política, economía, diplomacia, defensa y seguridad, ciencias y tecnología. Esto refleja la confianza mutua, el estrecho vínculo y la eficacia concreta del apoyo vietnamita para el desarrollo sostenible de Laos.

La cooperación bilateral también se manifiesta en las visitas de alto nivel y los intercambios regulares entre los dos partidos, Estados y pueblos. Vietnam ha financiado numerosas obras esenciales que contribuyen al desarrollo económico y social, especialmente en las zonas más remotas. Proyectos de infraestructura vial, escuelas, hospitales, centros de formación y cooperativas agroforestales financiados por Vietnam ya han generado resultados tangibles para la población laosiana.

En los sectores de la salud y la educación, Vietnam ha apoyado la construcción de hospitales y escuelas en provincias y áreas aisladas, además de enviar expertos y docentes para brindar asistencia técnica. Esta ayuda ha mejorado la calidad de los servicios públicos y el desarrollo del capital humano.

El funcionario subrayó la responsabilidad compartida de ambos partidos y pueblos de preservar y fortalecer esta relación especial, un verdadero legado sagrado transmitido por generaciones anteriores y que las generaciones actuales deben proteger.

El intercambio de estudiantes entre Vietnam y Laos también constituye un puente importante para la juventud, al promover el conocimiento de la historia compartida y el aprecio por la amistad duradera y única entre ambas naciones.

Ambas partes continuarán implementando los acuerdos estratégicos vigentes, al tiempo que aumentarán la sensibilización de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, sobre la importancia de esta relación especial.

Navongxay agradeció al Partido, al Estado y al pueblo vietnamitas por su apoyo constante y eficaz, y expresó su confianza en que, sobre la base de esta amistad, solidaridad y cooperación integral, Vietnam y Laos seguirán superando desafíos, prosperando juntos y fortaleciendo aún más su ejemplar y fraterna relación./.