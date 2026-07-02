Cooperación entre India y Japón abre nuevas oportunidades para la ASEAN y Vietnam

Nueva Deli (VNA) – En un contexto de creciente competencia geopolítica en la región del Indo-Pacífico, el fortalecimiento de la asociación estratégica entre la India y Japón no solo contribuirá a consolidar la paz, la estabilidad y la resiliencia regionales, sino que también abrirá nuevas oportunidades de cooperación para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), especialmente para Vietnam.

La doctora Ulupi Borah, subdirectora de la revista Synergy en la entrevista concedida a reporteros de la Agencia vietnamita de Noticias (Fuente: VNA)

Así lo afirmó la doctora Ulupi Borah, subdirectora de la revista Synergy del Centro de Estudios sobre Operaciones Conjuntas (CENJOWS), con sede en Nueva Delhi, en una entrevista concedida a reporteros de la Agencia vietnamita de Noticias (VNA) antes de la visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a la India, prevista del 1 al 3 de julio.

Según Borah, la paz y la estabilidad regionales dependen actualmente no solo de los factores tradicionales de seguridad, sino también del comercio, la tecnología y la capacidad de garantizar cadenas de suministro resilientes. En este sentido, la cooperación entre la India y Japón para desarrollar cadenas de suministro más resistentes, reducir la dependencia de una única fuente de abastecimiento e impulsar infraestructuras de conectividad sostenibles contribuirá a configurar una estructura económica más equilibrada en el Indo-Pacífico.

La experta señaló que la Iniciativa para la Resiliencia de la Cadena de Suministro (SCRI), impulsada por la India, Japón y Australia, debe materializarse mediante proyectos concretos y ampliarse a ámbitos como el desarrollo de infraestructuras resilientes frente a desastres naturales, la asistencia humanitaria y la recuperación tras catástrofes.

Asimismo, destacó que la defensa del derecho internacional, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, junto con los principios de libertad de navegación y de un orden basado en normas, seguirá siendo un pilar fundamental de la cooperación entre la India y Japón. En el actual contexto de tensiones en el Mar del Este y el Mar de China Oriental, la coordinación entre Nueva Delhi y Tokio tendrá un impacto positivo para los países de la ASEAN, incluido Vietnam.

Al evaluar el papel de la ASEAN, Borah subrayó que la agrupación ocupa un lugar central en las políticas tanto de la India como de Japón. En su opinión, un marco de cooperación trilateral entre Japón, la ASEAN y la India (JAI) podría impulsar la colaboración en ámbitos como las cadenas de suministro, la conectividad digital, la industria de defensa y la transición ecológica.

Respecto a Vietnam, la experta consideró que el país reúne condiciones favorables para convertirse en un socio clave dentro de este mecanismo trilateral, gracias a su creciente atractivo para las inversiones en los sectores de la electrónica, los semiconductores y la manufactura de alta tecnología, complementando las fortalezas de Japón en capital y tecnología y de la India en mercado, recursos humanos y tecnologías digitales.

Estas ventajas podrían sentar las bases para una cooperación más estrecha en seguridad económica, transformación digital, transición verde y seguridad marítima, enfatizó./.