Cooperación en educación y formación impulsa el desarrollo sostenible en Vietnam y Laos, asegura embajadora

Hanoi (VNA) – La embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, subrayó que la cooperación bilateral en educación, formación e intercambios pueblo a pueblo seguirá actuando en 2026 como un puente estratégico, contribuyendo directamente al desarrollo de recursos humanos de alta calidad y al crecimiento sostenible de ambos países, al tiempo que fortalece la sólida base social de las relaciones bilaterales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (séptimo desde la derecha), y el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith (sexto desde la derecha), copresidieron la Reunión de Alto Nivel entre ambos Partidos, el 2 de diciembre de 2025. (Foto: VNA)





En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del Año Nuevo 2026, la embajadora Khamphao Ernthavanh destacó el concepto de “cohesión estratégica” en el marco de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambos países, perspectiva establecida durante la visita de Estado a Laos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, del 1 al 2 de diciembre de 2025.



La embajadora afirmó que este avance representa un paso significativo, al dar continuidad a la larga tradición de solidaridad y estrecha camaradería forjada durante las luchas por la independencia y la construcción nacional en ambos países. Esto no solo reafirma la amistad firme y leal entre Laos y Vietnam, señaló, sino que también abre nuevas perspectivas para una cooperación más sustancial y eficaz en beneficio de ambos pueblos, y contribuye a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo.



En cuanto a las orientaciones de cooperación para 2026 y la nueva etapa de desarrollo que se avecina, la diplomática laosiana subrayó la necesidad de seguir priorizando los ámbitos fundamentales y de largo plazo, entre los cuales la educación, la formación y los intercambios interpersonales seguirán ocupando un lugar central.



En el ámbito de la educación y la formación, ambos países deben continuar mejorando la eficacia de su cooperación en el desarrollo de recursos humanos, especialmente en la capacitación de personal para Laos. En la actualidad, Vietnam forma a miles de estudiantes laosianos cada año.



A partir de 2026, ambas partes deberán centrarse más en elevar la calidad de la formación que en aumentar su cantidad, alineando los contenidos con las necesidades prácticas de Laos y priorizando áreas como la administración pública, la construcción del Partido, la economía digital, la transformación digital, la energía, el desarrollo sostenible y la integración internacional.



La diplomática también propuso reforzar los vínculos entre las instituciones educativas, ampliar el intercambio de docentes y estudiantes, incrementar los cursos de formación de corta duración y los programas regulares de cooperación, así como establecer una red de jóvenes funcionarios e intelectuales para fomentar los intercambios y mejorar la calidad de la enseñanza en función de las necesidades reales.



En cuanto a los intercambios pueblo a pueblo, ambos países continuarán organizando actividades significativas como las Semanas de Cultura y Turismo, así como intercambios entre jóvenes, mujeres y comunidades locales, al tiempo que renovarán sus contenidos para que la cooperación sea más eficaz, especialmente en las provincias fronterizas.

Paralelamente, ambas partes aprovecharán mejor la transformación digital, desarrollarán plataformas culturales y educativas digitales y ampliarán los programas de intercambio en línea para llegar a un mayor número de jóvenes de ambas naciones.



En particular, los dos países también están estudiando la creación de una Universidad de la Amistad Laos-Vietnam en Vientián, que servirá como un entorno conjunto de aprendizaje e investigación para las generaciones más jóvenes de ambos países, contribuyendo así a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Laos y Vietnam en los próximos años, añadió la embajadora.



Al referirse al plan de cooperación 2026-2030, adoptado recientemente en la 48.ª reunión del Comité Intergubernamental de Cooperación Bilateral Vietnam-Laos, la embajadora afirmó que dicho plan “sienta una base sólida para promover el crecimiento del comercio y la inversión, el desarrollo de la infraestructura y el fortalecimiento de la integración económica entre ambos países de manera más eficaz y sostenible”.



Además del objetivo de elevar el comercio bilateral a más de cinco mil millones de dólares, el plan también pone de relieve un cambio de enfoque estratégico: pasar de ampliar el número de proyectos a mejorar su calidad y eficacia, priorizando sectores clave como la energía limpia, la agricultura de alta tecnología, el procesamiento y la manufactura, las telecomunicaciones y las finanzas.



Ernthavanh expresó su esperanza de que la proporción de proyectos que operen de manera eficiente, aporten contribuciones sostenibles al presupuesto estatal de Laos y generen empleo continúe aumentando de forma significativa en el futuro.



En el ámbito de la infraestructura, ambas partes han identificado este sector como un avance estratégico, y han acordado acelerar el desarrollo de los corredores de conectividad Este-Oeste y Norte-Sur, modernizar los pasos fronterizos y los sistemas de transporte y energía, al tiempo que promueven la digitalización y simplifican los procedimientos administrativos para reducir costos y tiempos de transacción, mejorar la competitividad y contribuir al desarrollo de cadenas de suministro regionales que conecten a Laos, Vietnam y la subregión del Mekong.



Según la embajadora, el plan de cooperación bilateral 2026-2030 no solo constituye un marco orientador, sino también una herramienta de implementación para materializar la cohesión estratégica entre ambos países, generando un nuevo impulso al crecimiento del comercio y la inversión, al desarrollo de la infraestructura y a una mayor integración económica, contribuyendo así al desarrollo sostenible de cada nación y de la región en su conjunto, concluyó./.