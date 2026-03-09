Continúan campaña en Francia para erigir monumento en memoria de víctimas del Agente Naranja

París, (VNA)– Diversas organizaciones y asociaciones en Francia lanzaron una amplia campaña de recaudación de fondos para erigir un monumento conmemorativo a las víctimas del Agente Naranja/dioxina en el Parque Choisy, ubicado en el distrito 13 de París.

En diciembre de 2025 se plantó en el Parque Choisy un árbol de la especie Davidia involucrata, originario de Asia, como símbolo conmemorativo. Junto a él se instalará una estela en memoria de víctimas del Agente Naranja (Foto: VNA)





Se trata de la primera obra de este tipo en Francia y Europa dedicada a los millones de afectados por este químico.



La iniciativa, impulsada por el Comité de Apoyo a la ciudadana francesa de origen vietnamita Tran To Nga, busca reunir 10.489 euros para completar el proyecto. Tran To Nga fue reportera de la Agencia Informativa de Liberación y ha dedicado más de 30 años a buscar justicia para las víctimas del Agente Naranja desde Francia, donde reside actualmente. A sus más de 80 años, continúa su lucha legal para proteger los derechos de millones de afectados y sus descendientes, convirtiéndose en símbolo de esta resistencia.

El monumento no solo honrará la memoria de las víctimas, sino que también contribuirá a sensibilizar a la opinión pública internacional sobre las consecuencias duraderas de esta sustancia química en las personas y el medio ambiente. Se prevé que la obra sea inaugurada esta misma primavera.



El proyecto comenzó a gestarse en 2022 por iniciativa de Alexandre Florentin, concejal del Ayuntamiento de París, en coordinación con las autoridades del distrito 13 y diversas organizaciones sociales. En diciembre de 2025 se plantó en el Parque Choisy un árbol de la especie Davidia involucrata, originario de Asia, como símbolo conmemorativo. Junto a él se instalará una estela de vidrio con una ilustración del artista Kim Doan Quoc, miembro de la organización Collectif Vietnam-Dioxine. La obra evoca la imagen de los manglares, símbolo de resistencia frente a condiciones naturales adversas, y recuerda las tierras devastadas por el Agente Naranja.



El proyecto cuenta con la activa participación de numerosas organizaciones sociales y asociaciones franco-vietnamitas, entre ellas la Asociación de Amistad Francia-Vietnam (AAFV), la Asociación de Veteranos de la República Francesa (ARAC), la Asociación Chevilly Larue Yen Bai, la organización Cap Vietnam, el Centro de Información y Documentación sobre Vietnam Contemporáneo (CID Vietnam), el Comité de Hermanamiento de Villejuif, el Colectivo Vietnam-Dioxine, el Fondo de Alerta sobre el Agente Naranja/dioxina (FaAOD), el Movimiento por la Paz, el Comité Francés por la Aldea de la Amistad de Van Canh, la organización Orange DiHoxyn, la Asociación Song Viet, la Unión de Vietnamitas en Francia (UGVF) y la Asociación Vietnam-Niños Víctimas de Dioxina (VNED)./.