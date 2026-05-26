Consumo eléctrico en el norte de Vietnam alcanza niveles críticos por calor extremo

Trabajadores de la compañía eléctrica EVNHANOI inspeccionan el sistema eléctrico. (Fuente: VNA)

La intensa ola de calor que azota al norte de Vietnam en los últimos días ha disparado la demanda de electricidad, llevando la carga del sistema regional a niveles muy elevados, cercanos al récord alcanzado en 2025.



Ante este escenario, la Corporación de Electricidad del Norte (EVNNPC) llamó a la población y al sector empresarial a hacer un uso racional y eficiente de la energía para reducir la presión sobre la red eléctrica.



De acuerdo con el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, desde el 23 de mayo varias localidades del norte del país registran temperaturas de entre 37 y 39 grados centígrados, con algunos puntos superando los 39 grados. En las zonas urbanas, la sensación térmica puede exceder los 40 grados debido al calor acumulado en calles y edificaciones, lo que ha incrementado considerablemente el uso de aparatos de refrigeración.



EVNNPC informó que la potencia máxima (Pmax) en las 17 provincias y ciudades del norte bajo su administración, excluida Hanoi, alcanzó 18 mil 666 MW el 23 de mayo y 18 mil 387 MW el día 24, cifras muy superiores a los 15 mil 940 MW registrados en el mismo período de mayo de 2025.



Según las previsiones, la demanda eléctrica regional podría superar este 25 de mayo el máximo histórico de consumo registrado el 4 de agosto de 2025, cuando la potencia alcanzó 18 mil 983,9 MW. La situación refleja que la presión sobre el sistema eléctrico este año se adelantó y muestra una tendencia de fuerte incremento desde finales de mayo.



Para garantizar un suministro estable y continuo, EVNNPC aseguró que está movilizando al máximo sus recursos humanos y materiales, reforzando la supervisión de la red y preparando planes de respuesta ante posibles incidentes.



La corporación recomendó evitar el uso simultáneo de equipos eléctricos de alto consumo durante las horas pico, entre las 12:00 y las 15:00, así como de 20:30 a 24:00. También sugirió ajustar los acondicionadores de aire a temperaturas de entre 26 y 27 grados centígrados, combinarlos con ventiladores, apagar los dispositivos innecesarios y priorizar equipos con certificación de ahorro energético.



Asimismo, EVNNPC alentó a hogares y empresas a impulsar la instalación de sistemas de energía solar en techos para autoconsumo, con el objetivo de contribuir a aliviar la carga del sistema eléctrico nacional durante los prolongados períodos de calor extremo./.