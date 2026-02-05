Consultan a electores en Hanoi sobre candidaturas a Asamblea Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Comité del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y el Comité Popular del barrio Xuan Dinh, Hanoi, organizaron una conferencia para recopilar las opiniones y votos de confianza de los electores locales respecto a los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.

Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del FPV, saluda a los votantes locales (Foto: laodong.vn)



A la reunión asistieron Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del FPV, y Pham Thi Thanh Tra, secretaria del Comité Central del Partido, miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno y viceprimera ministra.

Durante el encuentro, los delegados y votantes escucharon la presentación de los expedientes y resúmenes de la trayectoria profesional de los candidatos para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XV Legislatura y los Consejos Populares para el periodo 2026-2031. En base a esta información, los electores coincidieron unánimemente en que los candidatos cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para postularse, destacando su integridad política, ética, capacidad y prestigio.



Subrayaron que, en sus comunidades, los nominados mantienen un estrecho vínculo con la población, se preocupan por sus necesidades, cumplen con sus responsabilidades como miembros del Partido y ciudadanos, participan activamente en las actividades locales y son ejemplos a seguir en la difusión y movilización del pueblo para cumplir con los lineamientos del Partido y las políticas del Estado.



Todos los electores presentes votaron a favor de los candidatos, expresando su total confianza en ellos. Los participantes afirmaron que los funcionarios continuarán trabajando para alcanzar los objetivos establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido, contribuyendo así a una nueva era de desarrollo.



En representación de los candidatos, Ha Thi Nga, vicepresidenta y secretaria general del FPV, agradeció la confianza de los votantes, considerándola un gran incentivo para seguir trabajando con dedicación al servicio de la Patria y el pueblo.



Independientemente de su cargo, aseguró que, al ser elegidos como diputados de la Asamblea Nacional y miembros de los Consejos Populares, los candidatos continuarán desarrollando su perspicacia política, manteniendo su integridad y utilizando su experiencia en diversas áreas para participar activamente en la labor legislativa y de supervisión del Parlamento.



También destacó que los candidatos cumplirán eficazmente con sus funciones, colaborando estrechamente con las filiales del FPV para comprender las aspiraciones del pueblo y reflejarlas ante la Asamblea Nacional, contribuyendo así al perfeccionamiento de los mecanismos, políticas y leyes, así como al fortalecimiento del gran bloque de unidad nacional./.