Cónsul honoraria de Vietnam en Paraguay destaca potencial de cooperación bilateral

Con motivo de la visita a Asunción de la embajadora de Vietnam en Argentina, concurrente en Paraguay, Ngo Minh Nguyet, por el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, la Cónsul Honoraria de Vietnam en Paraguay, María Del Carmen Pérez, resaltó los avances y perspectivas de la cooperación bilateral.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Pérez elogió que durante las tres últimas décadas, Vietnam y Paraguay han logrado consolidar una relación de amistad y cooperación basada en el entendimiento mutuo y en el fortalecimiento de los contactos políticos y diplomáticos.

Destacó que, a pesar de la distancia geográfica entre ambas naciones, Vietnam y Paraguay poseen fortalezas complementarias que abren amplias oportunidades para profundizar la cooperación en un contexto internacional que exige mayor articulación para enfrentar desafíos comunes.

Respecto a la cooperación económica, la Cónsul Honoraria subrayó que el intercambio comercial bilateral ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos años, con un volumen que oscila entre 250 y 300 millones de dólares anuales.

Vietnam exporta principalmente productos electrónicos, calzado, maquinaria y artículos acuícolas, mientras que Paraguay suministra a Vietnam carne bovina, soja, maíz, algodón y cuero, rubros en los que el país sudamericano posee ventaja competitiva.

A su juicio, estas cifras representan solo el comienzo, ya que aún existe amplio margen para que las empresas de los dos países amplíen su presencia en los respectivos mercados.

Pérez señaló igualmente que se están desarrollando diversas iniciativas empresariales orientadas a fortalecer la conectividad entre Vietnam, Paraguay y el Mercosur, así como a impulsar las exportaciones paraguayas hacia la nación asiática.

Consideró que, en el corto plazo, ambos países podrán adoptar pasos decisivos para diversificar la cooperación económica y ampliar la escala del comercio bilateral.

En relación con la propuesta presentada por el presidente vietnamita Luong Cuong al mandatario paraguayo Santiago Peña, al margen del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, sobre el apoyo de Paraguay al inicio de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y Mercosur, Pérez afirmó que se trata de una iniciativa “oportuna, viable y beneficiosa” para ambas partes.

A su juicio, Mercosur necesita reforzar su presencia en Asia, y Vietnam —una economía dinámica y puerta de entrada al Sudeste Asiático— constituye un socio clave.

Indicó que Paraguay es el país del bloque especialmente interesado en promover un proyecto de esta naturaleza en Asia, y expresó confianza en que el presidente Peña impulsará activamente esta idea en un futuro próximo.

Reiteró que el Consulado Honorario de Vietnam en Paraguay está dispuesto a apoyar todas las acciones necesarias para materializar esta iniciativa estratégica y ampliar la cooperación en ámbitos como infraestructura, telecomunicaciones, tecnología y transformación digital./.