Conmovidas palabras de despedida al Secretario General Nguyen Phu Trong

Hanoi (VNA) – Desde tempranas horas de esta mañana de hoy, delegaciones del Partido Comunista, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria, representantes de las Fuerzas Armadas, militantes, funcionaros y pobladores acudieron a la Casa Funeraria Nacional para manifestar su gratitud y respeto al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong.



El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, escribe en el libro de condolencias. (Foto: VNA)

Con su infinita tristeza, el miembro del Buró Político y presidente del Estado, To Lam, escribió en el libro de condolencias que el secretario general Nguyen Phu Trong era un hijo querido de la nación vietnamita, un líder particularmente excelente, un comunista acérrimo y un ejemplo brillante que había estudiado y seguido incansablemente el pensamiento, la moral y el estilo del Presidente Ho Chi Minh, una figura de gran prestigio del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, y también un gran amigo de los pueblos de todo el mundo.



“El secretario general Nguyen Phu Trong dedicó toda su vida a la nación, al Partido y al pueblo. También hizo enormes contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y la nación, el movimiento comunista internacional y el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en la región como en el mundo”, escribió.



El jefe del Estado prometió que las próximas generaciones seguirán el ejemplo del Secretario General, harán todo lo posible para servir a la Patria y al pueblo, permanecerán unánimes y se esforzarán por alcanzar el objetivo de construir un Vietnam pacífico, independiente, unido, democrático, próspero, civilizado y feliz, como deseó el difunto líder durante su vida.



“El nombre, la carrera, la personalidad y las grandes contribuciones del Secretario General Nguyen Phu Trong están profundamente grabados en los corazones del pueblo y consagrados para siempre en la gloriosa historia de la heroica nación vietnamita”, subrayó el mandatario.



Al despedirse por última vez del Secretario General del PCV, el miembro del Buró Político y primer ministro Pham Minh Chinh recordó las grandes contribuciones y sacrificios de toda la vida del máximo dirigente partidista a la causa revolucionaria del pueblo, así como a la causa de la construcción y defensa de la Patria en la nueva era.



“Prometemos seguir el ejemplo del Secretario General, permanecer unidos y unánimes, unir nuestras manos con gran determinación y grandes esfuerzos para superar todas las dificultades y desafíos y esforzarnos con todas nuestras fuerzas para proteger y hacer que el país socialista de Vietnam sea fuerte y próspero y hacer que el pueblo vietnamita sea más feliz”, escribió el premier.

Profundamente conmovido, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, escribió que el Secretario General del PCV, Nguyen Phu Trong, era un líder excelente con gran reputación del Partido y del Estado, un comunista resuelto y fiel y ejemplar que dedicó toda su vida al Partido, a la nación y gente. Hizo grandes esfuerzos para renovar la organización y mejorar la eficiencia operativa de la Asamblea Nacional, dando orientaciones importantes para que el cuerpo legislativo cumpla con los requisitos y tareas políticas del país, así como con las expectativas y la confianza de los votantes y el pueblo, reiteró. Destacó que el fallecimiento del líder partidista es una gran pérdida para el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, dejando atrás el dolor sin límites por sus camaradas, compatriotas, familiares y amigos internacionales.



"Continuaremos siguiendo el camino revolucionario elegido por el Partido, el Tío Ho, las generaciones mayores y el secretario general Nguyen Phu Trong", escribió en el libro de condolencias.



En representación del Comité Directivo Central para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción y la Negatividad, Luong Cuong, miembro del Buró Político y miembro permanente de la Secretaría del Comité Central del PCV y jefe adjunto del Comité, escribió que bajo el liderazgo estrecho, drástico, sistemático, persistente, continuo y sin excepción, y una dirección estricta pero humana del Secretario General, quien también es jefe del Comité Directivo, el trabajo anticorrupción ha experimentado grandes avances, creando efectos positivos y colaterales en la sociedad y convirtiéndose en “un movimiento y una tendencia irreversible”, lo que recibió el apoyo y la alta evaluación de funcionarios, miembros del Partido y pueblo y reconocimiento de amigos internacionales.



El pensamiento, la moral, la conducta y el estilo de vida del líder partidista serán siempre una "brújula" y un ejemplo para que todo el Partido, todo el ejército y todo el pueblo lo estudien y sigan, previniendo persistentemente la corrupción y los fenómenos negativos, construyendo así un Partido y un Estado cada vez más puros y fuertes, escribió.

En el libro de condolencias, Do Van Chien, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), escribió que, en duelo, el secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, la delegación del Comité Central del FPV ofreció respetuosamente incienso en solemne despedida al amado Secretario General, un soldado comunista resuelto y leal, un destacado discípulo del difunto Presidente Ho Chi Minh, un líder talentoso y excepcional, un teórico con pensamiento agudo y una gran figura cultural.



Aunque falleció, su nombre, su carrera, su corazón compasivo, su dedicación y amor por la gente perdurarán para siempre. “Siempre recordaremos la profunda guía del camarada secretario general: “El honor es lo más sagrado y noble”, “Tomar el amor por el pueblo como fuerza impulsora para realizar la causa de construcción y salvaguardia de la Patria”, “Debemos construir, consolidar, y reforzar la fuerza del gran bloque de unidad nacional”.



El FPV se compromete a unirse, junto con todo el Partido, el pueblo y el Ejército, para luchar por construir un país próspero y feliz como el Secretario General siempre deseó durante su vida, escribió.



Mientras tanto, el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central y ministro de Defensa Nacional, escribió que la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa lloran profundamente a Nguyen Phu Trong, secretario general del Comité Central del PCV y secretario de la Comisión Militar Central - un líder excepcionalmente destacado, un comunista resuelto y fiel y un intelecto que dedicó toda su vida a la nación.



Fue un modelo ejemplar, con importantes contribuciones a la gloriosa causa revolucionaria del Partido y la nación. Siempre prestó atención al desarrollo de las fuerzas armadas en general y del Ejército Popular de Vietnam en particular. Lideró y dirigió la implementación exitosa de la estrategia de salvaguardia de la Patria en una nueva situación, junto con las políticas del Partido y los marcos legales del Estado en los sectores militar y de defensa, contribuyendo así a proteger firmemente a la Patria “con anticipación y desde distancia” por medios pacíficos.



Los oficiales y soldados del Ejército Popular de Vietnam y las milicias y fuerzas de autodefensa de todo el país siempre apreciarán las importantes contribuciones del Secretario General y Secretario de la Comisión Militar Central; y prometer lealtad absoluta al Partido y al pueblo y, junto con todo el Partido y el pueblo, lograr la victoria en la construcción de la Patria y salvaguardar una causa que sea digna de la confianza, el amor y las expectativas del difunto líder, el Partido, el Estado y el pueblo, añadió.



En nombre del Comité partidista, del Consejo Popular, del Comité Popular y del Comité del FPV de Hanoi, Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político y secretaria del Comité municipal del PCV, escribió en el libro de condolencias que el fallecimiento del Secretario General es una pérdida irremplazable, dejando un dolor sin límites para el Partido, las autoridades, el pueblo, las fuerzas armadas de la capital de Hanoi y la nación entera.



El Partido, las autoridades, el pueblo y las fuerzas armadas de Hanoi transformarán este dolor en acción y se unirán incondicionalmente con todo el Partido, el pueblo y el ejército para avanzar firmemente por el camino revolucionario; y seguir comprometidos con los ideales y objetivos del Partido, así como con los del Presidente Ho Chi Minh, sus predecesores y el Secretario General de construir un Vietnam fuerte, democrático, próspero, civilizado y feliz, y una capital de Hanoi civilizada y moderna para cumplir las aspiraciones de toda la vida del difunto, reiteró.



Escribiendo en el libro de condolencias, miembro del Comité Central del PCV, Secretario de la Comisión Central del Partido de Seguridad Pública y ministro de Seguridad Pública, el coronel general Luong Tam Quang expresó el profundo pesar de la Comisión Central del Partido de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Pública y todos los oficiales, soldados y empleados de las fuerzas de seguridad pública por el fallecimiento del Secretario General, un excelente líder que dedicó toda su vida y se sacrificó por los objetivos ideales del Partido y la felicidad del pueblo, e hizo grandes contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y del pueblo.



El jefe del Partido, escribió, es un brillante ejemplo de gran personalidad y mente ingeniosa, y un símbolo de sinceridad, cercanía y sencillez, que ha sido respetado no sólo por el pueblo vietnamita sino también por amigos internacionales, y añadió que las imágenes de un comunista resuelto y leal con un servicio incondicional a la nación y al pueblo estarán para siempre en la mente del pueblo y de las fuerzas de seguridad pública.



Añadió que la fuerza de seguridad pública promete dedicar sus esfuerzos y su capacidad intelectual a la causa de la construcción y el desarrollo nacional, convertirse en una fuerza fuerte, de elite y moderna, y seguir las enseñanzas del difunto jefe del Partido de que "El honor es lo más sagrado y noble".



Al mismo tiempo, las honras fúnebres se llevan a cabo simultáneamente en el Salón de Thong Nhat (Reunificación), Ciudad Ho Chi Minh, con conmovedores mensajes escritos en el libro de condolencias en homenaje al difunto líder.



En nombre del Comité Municipal del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del FPV, el miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de la ciudad, Nguyen Van Nen, escribió que el fallecimiento del Secretario General Nguyen Phu Trong es una gran pérdida para el Partido, Estado y pueblo, e irreparable para sus familiares y allegados.



La administración y el pueblo locales recordarán las imágenes del líder sencillo, humilde y talentoso, con una energía extraordinaria y una gran personalidad, y un ejemplo sobresaliente en seguir el pensamiento, la moral y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh, señaló, añadiendo que la ciudad se compromete a estudiar y seguir el ejemplo Nguyen Phu Trong y los predecesores, continúe la noble tradición, permanezca unido, haga mayores esfuerzos y se esfuerce por construir una ciudad próspera de Ho Chi Minh como él deseaba, y unirá sus esfuerzos con toda la nación para desarrollar y proteger la Patria.



En la aldea de Lai Da, en la comuna de Dong Hoi del distrito de Dong Anh, tierra natal del secretario general Nguyen Phu Trong, el subsecretario permanente de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh de Hanoi, Nguyen Duc Tien escribió en el libro de condolencias que las generaciones jóvenes están comprometidas con el estudio y dedicando sus esfuerzos de acuerdo con la enseñanza del difunto líder de seguir el camino revolucionario del Partido y la nación.



En nombre de las fuerzas armadas de la comuna de Dong Hoi, el teniente coronel Hoang Ngoc Khoat, profundamente emocionado, escribió que el máximo dirigente partidista, con gran devoción a la nación, da un brillante ejemplo a las fuerzas armadas y al pueblo de la comuna de Dong Hoi./.