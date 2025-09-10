Conmemoran en Berlín 50 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Alemania

Berlín (VNA) - La Embajada de Hanoi en Alemania organizó una ceremonia para conmemorar el 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam y el 50.º aniversario del establecimiento de nexos diplomáticos entre ambas naciones.

El embajador vietnamita en Alemania, Nguyen Dac Thanh (centro), junto con los invitados en la cita (Foto: VNA)

Más de 200 invitados asistieron al evento, entre ellos el vicepresidente del Parlamento Federal de Alemania, Bodo Ramelow, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Frank Hartmann, junto con embajadores, diplomáticos y representantes de las comunidades vietnamitas en Alemania.

En su discurso, Hartmann destacó la famosa frase del Presidente Ho Chi Minh: “Nada es más precioso que la independencia y la libertad”, subrayando que sigue siendo un valor vigente frente a las actuales tensiones geopolíticas.

Resaltó que 2025 marca un hito importante: 80 años de independencia de Vietnam y su cincuentenario de relaciones diplomáticas con Alemania, que se han fortalecido en ámbitos como la economía, la educación y la cooperación entre ciudades.

Hartmann también destacó la importancia de elevar la asociación estratégica bilateral a un nuevo nivel.

El embajador vietnamita en Alemania, Nguyen Dac Thanh, recordó que las relaciones oficiales comenzaron el 23 de septiembre de 1975, basándose en una sólida conexión cultural y social que data de décadas atrás.

Subrayó el papel clave de la comunidad vietnamita en Alemania como puente entre ambos países y su contribución a la sociedad local.

En 2011, dijo, ambas naciones firmaron la Declaración de Hanoi, estableciendo una Asociación Estratégica para el Futuro, con un plan de acción para 2023-2025 que prioriza áreas como seguridad, economía, clima, educación e intercambio cultural.

Alemania es actualmente el principal socio comercial de Vietnam en la Unión Europea y el cuarto mayor inversor europeo en el país asiático. Además, ambas naciones están promoviendo la cooperación en formación laboral para satisfacer la demanda de mano de obra calificada.

El vicepresidente del Parlamento alemán, Bodo Ramelow, destacó que a pesar de las diferencias, Vietnam y Alemania comparten similitudes históricas notables, especialmente la experiencia de división y reunificación nacional. Confió en que los proyectos conjuntos continuarán fortaleciendo la cooperación bilateral hacia la paz y el desarrollo sostenible./.