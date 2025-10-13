Conmemoran el 725.º aniversario del fallecimiento del héroe nacional Tran Hung Dao

Hai Phong, Vietnam (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió a la ceremonia conmemorativa por los 725 años del fallecimiento del héroe nacional Tran Hung Dao.

Un espectáculo en el evento (Foto: VNA)

En el mismo acto efectuado la noche del 12 de octubre, en el sitio histórico de Kiep Bac, ubicado en el distrito Tran Hung Dao de la ciudad de Hai Phong, dio el toque de tambor que marcó la apertura oficial del Festival de Otoño Con Son - Kiep Bac 2025.

En el evento también participaron el viceprimer ministro Mai Van Chinh, autoridades de distintos niveles, así como una gran cantidad de ciudadanos y turistas de todo el país.

Durante la ceremonia, el presidente del Comité Popular de Hai Phong y jefe del comité organizador del festival, Le Ngoc Chau, destacó el legado del general Tran Hung Dao, quien lideró al pueblo en tres grandes victorias contra las invasiones mongolas en el siglo XIII.

Fallecido en 1300 en Van Kiep, fue honrado póstumamente por el rey Tran Anh Tong con títulos nobiliarios y venerado por el pueblo como “Duc Thanh Tran” (Santo Tran). En su honor, se construyó un templo que hoy forma parte del conjunto patrimonial de Kiep Bac.

El Festival de Otoño Con Son - Kiep Bac 2025, que inició el 1 de octubre, se celebra con una escala sin precedentes. La organización combina solemnidad y tradición con un enfoque moderno, profesional y acogedor. Las ceremonias rituales resaltan el valor histórico y cultural del patrimonio, mientras que las actividades festivas incluyen experiencias turísticas, culturales, gastronómicas y artesanales para los visitantes.

Uno de los momentos destacados del festival es la Semana de Cultura, Turismo y Promoción Comercial, que presenta productos OCOP (cada comuna, un producto), oficios tradicionales, una variada oferta gastronómica y nuevos recorridos turísticos, acercando al público la riqueza histórica, cultural y espiritual de la región.

En esta ocasión, Hai Phong también anunció oficialmente que, en julio de 2025, la UNESCO reconoció al conjunto de sitios históricos y paisajísticos de Con Son - Kiep Bac, Yen Tu y Vinh Nghiem, como Patrimonio Cultural Mundial.

Con esta designación, Hai Phong cuenta con cinco sitios emblemáticos conocidos como las “cinco joyas del patrimonio”: la pagoda Con Son, centro espiritual de la escuela Truc Lam; la pagoda Thanh Mai, construida en la dinastía Tran; el templo de Kiep Bac, dedicado a Tran Hung Dao; la pagoda Nham Duong, vinculada al budismo Tao Dong; y la cueva Kinh Chu, considerada un museo epigráfico al aire libre con inscripciones que datan desde la dinastía Tran hasta la Nguyen.

Al cierre de la ceremonia, Le Ngoc Chau expresó su esperanza de que los inversores se conviertan en “arquitectos” del desarrollo patrimonial, los operadores turísticos en “diseñadores” de nuevas rutas que conecten templos, pueblos artesanales y productos locales, y que cada habitante de la región actúe como “embajador” del patrimonio, promoviendo el turismo sostenible y elevando la calidad de los servicios.

La ceremonia concluyó con un espectáculo artístico especial titulado “Hai Phong – Esencia de la tierra del patrimonio”, que ofreció una vívida representación de los valores culturales e históricos de la ciudad./.