Conflicto en Medio Oriente: Embajada de Vietnam en Israel insta a sus ciudadanos a reforzar las medidas de seguridad

Tel Aviv (VNA) En medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que cumple su cuarto día con una evolución cada vez más compleja, la Embajada de Vietnam en Tel Aviv exhortó a sus ciudadanos a extremar las precauciones y acatar estrictamente las disposiciones de seguridad de las autoridades locales.

Escena de un ataque con misiles iraníes en Beer Sheva, Israel, el 2 de marzo de 2026. (Fuente: VNA)





Según informó el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tel Aviv, la sede diplomática pidió a la comunidad vietnamita - residentes, estudiantes y trabajadores - mantener la máxima vigilancia ante el deterioro del entorno de seguridad.



La Embajada advirtió que la participación de fuerzas de Hezbollah desde el Líbano incrementa el riesgo de una escalada en varios frentes, mientras el número de víctimas por los enfrentamientos muestra una tendencia al alza. La situación coincide además con la festividad judía de Purim, período en el que tradicionalmente se realizan actividades multitudinarias.



No obstante, conforme a las directrices vigentes del Comando del Frente Interno de Israel, todas las concentraciones para celebrar Purim han sido prohibidas, incluso en refugios, con el objetivo de garantizar la seguridad absoluta de la población.



Las restricciones se mantendrán al menos hasta las 20:00 horas del 7 de marzo de 2026. Antes de esa fecha, las autoridades israelíes evaluarán nuevamente el escenario y podrán ajustar las medidas según la evolución de los acontecimientos.



Para salvaguardar la integridad personal y los bienes, la Embajada recomendó cumplir estrictamente las normativas locales; seguir de manera constante las actualizaciones del Comando del Frente Interno; limitar al máximo los desplazamientos entre ciudades; permanecer cerca de refugios; y preparar planes de contingencia familiares, listos para activarse ante eventuales órdenes oficiales.



Asimismo, instó a mantener contacto permanente con la representación diplomática. En caso de emergencia o necesidad de asistencia consular, los ciudadanos pueden comunicarse a los teléfonos +972 55 502 5616 y +972 50 878 3373.



Un día antes, el 2 de marzo, el encargado de Negocios de la Embajada de Vietnam en Israel, Nghiem Xuan Hai Dang, informó que hasta el momento no se han registrado ciudadanos vietnamitas heridos o fallecidos en los recientes ataques con misiles.



Desde el estallido del conflicto el 28 de febrero, la Embajada activó su mecanismo de respuesta de emergencia, mantiene guardia permanente las 24 horas, actualiza la información de manera continua y difunde recomendaciones de seguridad a través de sus canales oficiales. Además, lleva a cabo un registro sistemático de ciudadanos por zonas de residencia y solicita a la comunidad informar oportunamente cualquier cambio de domicilio o situación de riesgo./.