Conferencia para promover la exportación de productos agrícolas a Japón y Corea del Sur

Panorama de conferencia.

Los participantes señalaron que las exportaciones agrícolas y forestales de Hanói aún no se corresponden a su potencial. Las empresas enfrentan dificultades para mantener una calidad estable, especialmente en productos que requieren altos estándares de seguridad alimentaria, como el durián, la pitahaya y las hortalizas frescas.

La capital ha desarrollado un modelo de cooperación entre el Estado, empresas y agricultores. El Estado crea un entorno legal y apoya el desarrollo, las empresas invierten y consumen productos, y los agricultores elaboran los productos de alta calidad. La aplicación de tecnología digital, inteligencia artificial, sistemas de trazabilidad y registros electrónicos ayuda a gestionar de forma eficaz y transparente todo el proceso de producción y exportación.

También se centra en el desarrollo de la agricultura verde y circular, la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático para aumentar el valor añadido y satisfacer la demanda del mercado. Los productos agrícolas se conectan a canales de distribución modernos, como supermercados, plataformas de comercio electrónico, tiendas de alimentos limpios, hoteles y restaurantes, a la vez que amplían sus ventas al exterior.

Japón y Corea del Sur son clave para muchos rubros agrícolas, forestales y pesqueros de alta calidad de Vietnam. En la urbe, hay unas 38 empresas que exportan a esos dos países, principalmente café, té, canela, frutas, oreja de madera y verduras frescas.

Al hablar en la conferencia, el subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, Ta Van Tuong, señaló que la ciudad ha estado desarrollando áreas de producción agrícola concentrada, asociadas con zonas de materia prima a gran escala, que están estrictamente gestionadas y conectadas a todas las etapas de la cadena, desde la recolección, conservación y procesamiento, hasta el consumo y la exportación.

El subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, Ta Van Tuong, habló en el evento.

El representante d el Departamento de Calidad, Procesamiento y Desarrollo de Mercados pronunció un discurso en la cita.

Algunas entidades típicas son la compañía de producción, importación y exportación Duong Kien; la compañía japonesa de desarrollo de tecnología; y la sociedad anónima del Grupo Minh Tien.

La ciudad ha intensificado las labores de información, divulgación y promoción, y ha apoyado a las organizaciones y empresas para presentar el entorno, las políticas, el potencial y las oportunidades de exportación, además de impartir capacitación y difundir las normativas sobre seguridad alimentaria y los tratados de libre comercio, incluidos el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), dirigidos a las compañías y a los establecimientos de producción y negocios.

Refuerza, asimismo, la coordinación con las provincias y otras ciudades a fin de garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la calidad de los productos agrícolas, forestales y acuícolas, y conectar las zonas de producción de materias primas para servir a las entidades exportadoras.

Productos exhibidos en la conferencia.

Productos exhibidos en la conferencia.

La capital pone énfasis en promover la exportación de productos de procesamiento profundo, con ventajas competitivas de producción y que cumplan los estándares de calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad del origen y los criterios de responsabilidad social y medioambiental.

Además, se han impulsado las actividades de conexión comercial y promoción de los rubros clave de Hanói, de las provincias y ciudades, junto con los productos OCOP (programa Cada comuna, un producto).

Hanói espera ampliar su cuota de mercado de productos agrícolas en Japón y Corea del Sur y, al mismo tiempo, aumentar el valor de sus exportaciones, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad macroeconómica./.