Noticieros
Conferencia para promover la exportación de productos agrícolas a Japón y Corea del Sur
Los participantes señalaron que las exportaciones agrícolas y forestales de Hanói aún no se corresponden a su potencial. Las empresas enfrentan dificultades para mantener una calidad estable, especialmente en productos que requieren altos estándares de seguridad alimentaria, como el durián, la pitahaya y las hortalizas frescas.
La capital ha desarrollado un modelo de cooperación entre el Estado, empresas y agricultores. El Estado crea un entorno legal y apoya el desarrollo, las empresas invierten y consumen productos, y los agricultores elaboran los productos de alta calidad. La aplicación de tecnología digital, inteligencia artificial, sistemas de trazabilidad y registros electrónicos ayuda a gestionar de forma eficaz y transparente todo el proceso de producción y exportación.
También se centra en el desarrollo de la agricultura verde y circular, la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático para aumentar el valor añadido y satisfacer la demanda del mercado. Los productos agrícolas se conectan a canales de distribución modernos, como supermercados, plataformas de comercio electrónico, tiendas de alimentos limpios, hoteles y restaurantes, a la vez que amplían sus ventas al exterior.
Japón y Corea del Sur son clave para muchos rubros agrícolas, forestales y pesqueros de alta calidad de Vietnam. En la urbe, hay unas 38 empresas que exportan a esos dos países, principalmente café, té, canela, frutas, oreja de madera y verduras frescas.
Al hablar en la conferencia, el subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, Ta Van Tuong, señaló que la ciudad ha estado desarrollando áreas de producción agrícola concentrada, asociadas con zonas de materia prima a gran escala, que están estrictamente gestionadas y conectadas a todas las etapas de la cadena, desde la recolección, conservación y procesamiento, hasta el consumo y la exportación.
Algunas entidades típicas son la compañía de producción, importación y exportación Duong Kien; la compañía japonesa de desarrollo de tecnología; y la sociedad anónima del Grupo Minh Tien.
La ciudad ha intensificado las labores de información, divulgación y promoción, y ha apoyado a las organizaciones y empresas para presentar el entorno, las políticas, el potencial y las oportunidades de exportación, además de impartir capacitación y difundir las normativas sobre seguridad alimentaria y los tratados de libre comercio, incluidos el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), dirigidos a las compañías y a los establecimientos de producción y negocios.
Refuerza, asimismo, la coordinación con las provincias y otras ciudades a fin de garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la calidad de los productos agrícolas, forestales y acuícolas, y conectar las zonas de producción de materias primas para servir a las entidades exportadoras.
La capital pone énfasis en promover la exportación de productos de procesamiento profundo, con ventajas competitivas de producción y que cumplan los estándares de calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad del origen y los criterios de responsabilidad social y medioambiental.
Además, se han impulsado las actividades de conexión comercial y promoción de los rubros clave de Hanói, de las provincias y ciudades, junto con los productos OCOP (programa Cada comuna, un producto).
Hanói espera ampliar su cuota de mercado de productos agrícolas en Japón y Corea del Sur y, al mismo tiempo, aumentar el valor de sus exportaciones, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad macroeconómica./.