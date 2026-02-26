Conferencia nacional perfecciona preparativos para comicios legislativos en Vietnam

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam y titular del Consejo Electoral Nacional, Tran Thanh Man, en el evento. Foto: Doan Tan/VNA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam y titular del Consejo Electoral Nacional, Tran Thanh Man, presidió hoy una conferencia nacional en línea para ajustar los detalles de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de XVI Legislatura y los miembros de los Consejos Populares en todos los niveles en el período 2026-2031.



Al intervenir en la apertura, la vicepresidenta de la AN, Nguyen Thi Thanh , informó que el evento es de gran importancia para evaluar integralmente los resultados alcanzados en los preparativos electorales, reconocer las deficiencias, dificultades y obstáculos existentes y, de ese modo, proponer soluciones destinadas a continuar dirigiendo y organizando con éxito los comicios.



En particular, el sufragio del próximo 15 de marzo tiene muchas características novedosas; sobre todo la organización del gobierno local según un modelo de dos niveles, lo que ayuda a acortar el tiempo en los procesos electorales, y el creciente uso la tecnología de la información y la transformación digital, comunicó.



A solo 17 días de las elecciones, el tiempo apremia, pero es un período crucial con un gran volumen de trabajo, por lo cual, resulta necesario ejecutar eficientemente las tareas para garantizar el éxito general de los comicios, un evento en el que trabajarán directamente más de un millón de funcionarios, desde el nivel central hasta el de base, remarcó.



El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) prestó especial atención a la actividad y emitió una conclusión importante sobre cuatro cuestiones, incluidos el asunto del personal, la elección del número completo de diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares, la labor de información y propaganda, y el sistema de información y presentación de informes, compartió.



En la Conferencia Nacional sobre Implementación Electoral, celebrada el 15 de noviembre de 2025, el secretario general del PCV, To Lam, enfatizó que es una oportunidad para reafirmar la capacidad de liderazgo del Partido, la eficacia de la gestión del Estado y la eficiencia del sistema político, en el contexto de la racionalización del aparato administrativo. Por lo tanto, los comicios se identifican como la tarea política central del año 2026, apuntó.



La labor esencial del Partido, el pueblo y el Ejército en este momento es optimizar los preparativos, garantizar que las elecciones sean exitosas, se celebren de manera democrática, legal y con seguridad, y se conviertan verdaderamente en una gran fiesta para el pueblo.



Tras señalar que aún queda mucho trabajo por hacer, Nguyen Thi Thanh instó a los participantes en la reunión a concentrarse en estudiar los documentos y debatir soluciones, para ofrecer criterios innovadores, concisos y eficientes./.