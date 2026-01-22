Concluye cuarta jornada de trabajo del XIV Congreso Nacional del PCV

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) prosiguió hoy su cuarta jornada de trabajo bajo la presidencia del secretario general To Lam, centrándose en la discusión y ejecución de los contenidos relacionados con la labor de personal del Comité Central del PCV para el siguiente mandato.



El secretario general del PCV, To Lam, preside la cita. Foto: VNA



En la cita, Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, presentó el Informe del Comité Central del PCV del XIII mandato sobre la labor de personal para la próxima etapa.



El Congreso aprobó 200 funcionarios para el Comité Central del Partido del XIV mandato, incluidos 180 miembros oficiales y 20 suplentes.



Los delegados trabajaron en sus respectivas delegaciones para estudiar y discutir el Informe sobre la labor de personal del Comité Central del Partido para el XIV mandato; realizaron los procesos de postulación y nominación, y estudiaron los documentos y expedientes del personal de acuerdo con las normativas.

Vista panorámica de la cuarta jornada de trabajo del XIV Congreso Nacional del PCV. Foto: VNA

El Presídium escuchó los informes de los jefes de delegaciones sobre los resultados de las discusiones; así como las postulaciones, nominaciones y los casos de retiro de la lista de candidatos.



Sobre esta base, se aprobó la lista electoral para el Comité Central del Partido del XIV mandato y eligió al Comité de Escrutinio para instruir la realización del proceso de votación de acuerdo con las regulaciones establecidas.



Posteriormente, se procedió a la marcación de boletas, la votación, el anuncio de los resultados y la aprobación de la lista de los funcionarios electos para el Comité Central del PCV del XIV mandato.



De acuerdo con el programa, en la mañana del 23 de enero de 2026, los delegados tendrán un receso mientras el Comité Central del Partido del nuevo mandato lleva a cabo su primera sesión plenaria. Por la tarde, el Congreso celebrará su sesión de clausura./.