Conclusión exitosa de la VIII Asamblea del Partido de la Comisión Central de Seguridad Pública

Hanoi (VNA) – La sesión de clausura de la VIII Asamblea del Partido de la Comisión Central de Seguridad Pública de Vietnam para el período 2025-2030 se llevó a cabo el 5 de octubre en Hanoi, tras casi tres días de trabajo intenso.

Los participantes aprobaron el informe político y el informe de evaluación sobre el liderazgo y la gestión de la Comisión Central de Seguridad Pública durante el período 2020-2025; debatieron los documentos de la Comisión Central y aportaron ideas para el borrador de los documentos que la entidad presentará en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

La Asamblea dio luz verde, por amplia mayoría, a la Resolución de esta VIII Asamblea, que establece tres grandes grupos de objetivos, ocho conjuntos de tareas y soluciones, además de tres avances estratégicos.

También se eligió una delegación que representará a más de 67.000 miembros de la Comisión Central de Seguridad Pública en el XIV Congreso Nacional del Partido.

En su discurso de clausura, el general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, elogió la responsabilidad política de los delegados, factor clave para el éxito global de la Asamblea.

El funcionario destacó que, tras la reunión, los comités del Partido en todos los niveles deben enfocarse en liderar y poner en práctica los resultados alcanzados, además de difundir y aplicar de manera efectiva la Resolución y el Programa de Acción de la VIII Asamblea, para que estos se reflejen en la labor diaria./.