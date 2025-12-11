Concluirá hoy décimo período de sesiones de la XV Asamblea Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA)- En el último día de trabajo del décimo período de sesiones de la XV Legislatura, la Asamblea Nacional de Vietnam celebra hoy una sesión plenaria para votar una serie de leyes y resoluciones importantes.

Los diputados votarán la Ley de Quiebras (modificada), la Ley de Inversiones (modificada), la Ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley de Planificación Urbana y Rural, la Ley de Transformación Digital; la Ley que modifica y complementa algunos artículos de 15 leyes en los sectores de agricultura y medio ambiente, la Ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley de Geología y Minerales; la Ley de Reservas Nacionales (modificada), la Ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y la Ley de Tribunales Especializados en el Centro Financiero Internacional.

Además, aprobarán varias resoluciones, entre ellas: la resolución que autoriza la implementación de mecanismos y políticas especiales para llevar a cabo grandes proyectos en la capital, la resolución que aprueba la inversión en el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional Gia Binh, y la resolución sobre la inversión en la construcción de la autopista Vinh - Thanh Thuy.

También avalarán la resolución que establece mecanismos y políticas para resolver dificultades y obstáculos en la aplicación de la Ley de Tierras, la resolución que aprueba la inversión en el Programa de Objetivo Nacional para el desarrollo rural, reducción de la pobreza y desarrollo socioeconómico en las regiones de minorías étnicas y zonas montañosas para el período 2026-2035; y la resolución sobre los mecanismos y políticas para el desarrollo de la energía nacional durante el período 2026-2030.

Ratificarán la resolución sobre la implementación de las resoluciones de la Asamblea Nacional de las legislaturas XIV y XV sobre auditorías especiales y cuestionamientos; la resolución sobre políticas innovadoras para la protección y mejora de la salud pública; la resolución sobre la inversión en el Programa de Objetivo Nacional para la atención sanitaria, población y desarrollo durante el período 2026-2035; la resolución que modifica algunos artículos de la Resolución No. 98/2023/QH15 sobre mecanismos especiales para el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh; y la resolución que modifica algunos artículos de la Resolución No. 136/2024/QH15 sobre la organización del gobierno urbano y políticas especiales para el desarrollo de la ciudad de Da Nang.

De acuerdo con el programa, por la tarde, la Asamblea Nacional celebrará la sesión de clausura, que será transmitida en vivo por televisión y radio./.