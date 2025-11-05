Con Dao planea lanzar su primera línea de autobuses eléctricos en diciembre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Zona Económica Especial de Con Dao, en Ciudad Ho Chi Minh, inaugurará su primera línea de autobuses eléctricos en diciembre, informó el Departamento de Construcción de la sureña urbe vietnamita.

La línea 173 conectará el centro del distrito de Con Dao con Co Ong y contará con vehículos con capacidad para entre 28 y 60 pasajeros.

La ruta recorrerá aproximadamente 17,1 kilómetros, desde el mercado de Con Dao hasta el aeropuerto. Los autobuses operarán de 5:00 a 20:00, con una frecuencia de 15 minutos y un tiempo estimado de viaje de 30 minutos.

Según el plan, la red de autobuses de Con Dao contará finalmente con seis líneas, numeradas de la 173 a la 178, que cubrirán un total aproximado de 74 kilómetros.

La red dará servicio a casi el 90% de la infraestructura vial de la zona especial y facilitará el transporte de pasajeros entre los principales puntos de la isla, como el puerto de Ban Dam, el aeropuerto y el centro de la ciudad (mercado de Con Dao)./.