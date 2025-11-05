Noticieros
Con Dao planea lanzar su primera línea de autobuses eléctricos en diciembre
La línea 173 conectará el centro del distrito de Con Dao con Co Ong y contará con vehículos con capacidad para entre 28 y 60 pasajeros.
La ruta recorrerá aproximadamente 17,1 kilómetros, desde el mercado de Con Dao hasta el aeropuerto. Los autobuses operarán de 5:00 a 20:00, con una frecuencia de 15 minutos y un tiempo estimado de viaje de 30 minutos.
Según el plan, la red de autobuses de Con Dao contará finalmente con seis líneas, numeradas de la 173 a la 178, que cubrirán un total aproximado de 74 kilómetros.
La red dará servicio a casi el 90% de la infraestructura vial de la zona especial y facilitará el transporte de pasajeros entre los principales puntos de la isla, como el puerto de Ban Dam, el aeropuerto y el centro de la ciudad (mercado de Con Dao)./.