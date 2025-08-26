Comunistas canadienses elogian a Vietnam como modelo de desarrollo

Ottawa (VNA)- Comunistas canadienses elogiaron las contribuciones de Vietnam a la promoción de la paz mundial, así como la definición de su propia senda de desarrollo, especialmente en el ámbito económico.



Miembros del Partido Comunista de Canadá (Marxista-Leninista) cantan La Internacional en la ceremonia. (Foto: VNA)



Compartieron sus valoraciones en el marco de una ceremonia conmemorativa del 55.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Canadá (Marxista-Leninista) (PCCh ML), que reunió a unos 80 miembros clave de todo Canadá.



El embajador vietnamita, Pham Vinh Quang, encabezó una delegación de la Embajada para asistir al evento como invitado de honor.



Los comunistas canadienses destacaron que las relaciones entre Vietnam y Canadá, que han prosperado a lo largo de más de cinco décadas de vínculos diplomáticos, han creado una base sólida para que los pueblos de ambos países, especialmente entre los comunistas afines, fortalezcan el entendimiento mutuo.



Peggy Morton, miembro del PCCh-ML, elogió a Vietnam como un modelo ejemplar para muchas naciones, destacando la firmeza del país bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam en la defensa de la independencia y la autodeterminación a pesar de la incertidumbre global.



Philip Fernandez, otro miembro del PCCh-ML y portavoz de la Sociedad de Amistad Canadá-Vietnam, describió la próxima celebración del 80.º Día Nacional de Vietnam como una ocasión muy esperada.



Destacó la creciente influencia global de Vietnam, su papel activo como miembro en dos ocasiones del Consejo de Seguridad de la ONU y sus contribuciones constructivas dentro de la ASEAN, incluyendo el apoyo a los países de la región durante la pandemia de la COVID-19.



Los miembros del PCCh-ML afirmaron que los logros de Vietnam en los últimos 80 años representan un modelo de progreso y reafirmaron su determinación de seguir enarbolando la bandera del comunismo en la búsqueda de un mundo justo, libre de opresión, explotación, pobreza, enfermedades y guerra./.