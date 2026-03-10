Comunidades fronterizas promueven papel de ancianos de aldeas en las próximas elecciones

Gia Lai, Vietnam (VNA) – Los preparativos para las próximas elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026–2031 están en marcha en siete comunas de la provincia de Gia Lai que comparten frontera con Camboya.

Ancianos de las aldeas, personas de prestigio en la comunidad y las fuerzas de la guardia fronteriza recorren casa por casa para orientar a los pobladores sobre el proceso de votación. Foto: VNA.

Los ancianos de las aldeas, los jefes de aldea y las personas de prestigio desempeñan un papel clave en la movilización de los votantes para participar en los comicios.

Se están implementando diversas formas de comunicación, incluidas reuniones en las aldeas, transmisiones a través de los sistemas locales de altavoces y pancartas colocadas a lo largo de las principales carreteras. Los grupos en redes sociales y los teléfonos inteligentes también se utilizan para compartir actualizaciones relacionadas con las elecciones.

Ro Lan Jok, anciano de la aldea Son de la comuna Ia Nan, dijo que ha abordado regularmente el tema durante las reuniones de la aldea después de recibir información de las autoridades locales, lo que ayuda a los residentes a comprender mejor sus derechos y deberes como votantes.

Según él, los residentes de las zonas fronterizas están particularmente interesados en la elección de diputados al Consejo Popular, ya que estos representantes transmiten directamente las opiniones y aspiraciones de la población a nivel de base. Por ello, esperan elegir a personas responsables que comprendan las costumbres y tradiciones locales y que realmente se preocupen por los medios de vida de los residentes, contribuyendo así a que las comunidades promuevan el desarrollo económico y alcancen condiciones de vida estables.

De manera similar, el anciano Ro Mah Bloi, de la aldea Triel en la comuna Ia Pnon, señaló que a menudo anima a los aldeanos a informarse cuidadosamente sobre los candidatos antes de emitir su voto. Según él, participar en las elecciones es tanto un derecho como una responsabilidad en la construcción de una gobernanza de base más sólida.

El teniente coronel Le Tuan Anh, jefe de la Estación de Guardia Fronteriza de Ia Nan, dijo que los oficiales y soldados de la guardia fronteriza también visitan directamente a los hogares para informar a los residentes sobre las elecciones y alentarlos a participar.

Desde las remotas aldeas fronterizas que salvaguardan la frontera nacional, cada voto emitido representa no solo el derecho democrático del pueblo, sino también su confianza en los representantes elegidos. Los votantes en las comunas fronterizas de Gia Lai expresaron su esperanza de que los diputados elegidos a los Consejos Populares escuchen al pueblo y trabajen junto a él para promover el desarrollo socioeconómico, mantener la defensa y la seguridad nacionales, y construir una región fronteriza más fuerte y próspera./.