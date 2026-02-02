Comunidad vietnamita en Rusia mira hacia 96 aniversario de fundación del PCV

Moscú (VNA) - La comunidad vietnamita en San Petersburgo, una ciudad rusa que tiene una vinculación muy positiva con el país indochino, alberga actualmente un ambiente festivo luego del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

Comunidad vietnamita en Rusia (Fuente: VNA)



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias en Rusia, Pham Thi Binh, empresaria vietnamita residente en San Petersburgo, afirmó que sigue de cerca los acontecimientos del país, en particular los resultados del XIV Congreso.



Destacó la importancia otorgada por el Congreso al papel de la diáspora y de las pequeñas y medianas empresas, lo que considera un estímulo significativo para los vietnamitas en el exterior.



Por su parte, Nguyen Trung Chau, secretario de la Asociación de Vietnamitas en San Petersburgo, manifestó su confianza en el futuro del país tras la elección de un equipo dirigente competente. Subrayó que, cuanto más lejos se encuentra de la patria, mayor es el interés de la comunidad por los grandes eventos nacionales.



Tran Ella, hija de un padre vietnamita y una mamá rusa de Sibiri, reiteró su orgullo al referirse al XIV Congreso Nacional. Fundadora del Club de Amistad Vietnam–Rusia, promueve activamente la cultura vietnamita en Rusia como expresión de su amor por la tierra de su padre.



El presidente de la Asociación de Vietnamitas en San Petersburgo, Duong Chi Kien, resaltó la responsabilidad de cada miembro de la diáspora en contribuir al progreso nacional. Señaló que el XIV Congreso ha generado un fuerte impulso para que la comunidad vietnamita en Rusia continúe apoyando el fortalecimiento de la asociación estratégica integral entre Vietnam y la Federación de Rusia./.