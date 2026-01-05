Comunidad vietnamita en Osaka celebra programa del Tet

Osaka, Japón (VNA) – La comunidad vietnamita celebró el 4 de enero el programa “Primavera de la Patria – Tet de la Gran Solidaridad de Osaka 2026” en el parque Ikuno, de esta ciudad japonesa.

Una de las actuaciones artísticas en el evento. (Fuente: VNA)



Organizado conjuntamente por la Asociación de Vietnamitas de la región de Kansai, el Consulado General de Vietnam en Osaka y las autoridades del distrito de Ikuno, el programa atrajo a miles de visitantes.



En su discurso inaugural, el cónsul general de Vietnam en Osaka, Ngo Trinh Ha, subrayó que el programa no solo constituye una ocasión para celebrar el tradicional Año Nuevo Lunar (Tet), sino también un momento especial que permite a los vietnamitas residentes en el extranjero reconectarse con valores profundamente arraigados.



Elogió los esfuerzos de la Asociación de Vietnamitas de la región de Kansai y de la comunidad vietnamita del distrito de Ikuno en la organización de un evento rico en identidad cultural. Afirmó que la comunidad vietnamita en esta región japonesa continúa fortaleciéndose, uniéndose y contribuyendo activamente a la sociedad japonesa, participando así en el fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Japón.

Según el alcalde del distrito japonés, Sujihara Akihiro, Ikuno es un distrito multicultural, donde aproximadamente una cuarta parte de la población es extranjera, y la comunidad vietnamita es reconocida por su dinamismo y compromiso.



El programa ofreció numerosas actividades culturales y artísticas, como un concurso de elaboración de pastales tradicionales del Tet, puestos de gastronomía vietnamita, exposiciones fotográficas sobre Vietnam y su gente, así como espacios de presentación de productos y servicios de empresas japonesas y vietnamitas.



El evento contribuyó a reforzar la visibilidad de Vietnam en Japón, a profundizar el entendimiento mutuo y a abrir nuevas perspectivas de cooperación en los ámbitos económico, turístico y educativo entre ambos países./.