Comunidad vietnamita en Israel confía en liderazgo del PCV

Tel Aviv (VNA) - Los logros alcanzados por Vietnam durante el último tiempo son visibles, prácticos y dignos de orgullo, aseguró Truong Thi Hong, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en Israel, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

El autopista Ben Luc - Long Thanh, el fragmento en Dong Nai (Fuente: VNA)

En la conversación, Thi Hong compartió sus profundas evaluaciones sobre la causa de Doi Moi (Renovación), los hitos destacados del XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV), así como las expectativas de los connacionales residentes en Israel respecto al liderazgo del Partido Comunista y el Estado del país de origen.

Según ella, luego de casi 40 años de Renovación, proceso impulsado por el PCV, se han generado transformaciones fundamentales e integrales para el país. Vietnam logró salir de la pobreza y atraso, manteniendo la estabilidad sociopolítica, desarrollando la economía, mejorando la vida de la población e integrándose cada vez más a la economía mundial, reflexionó.

Desde la perspectiva de la comunidad vietnamita en Israel, un país líder en ciencia-tecnología e innovación, Vietnam es reconocido por los amigos internacionales como una nación estable, dinámica, con gran potencial de desarrollo y un socio confiable. La cooperación entre Vietnam e Israel se ha expandido constantemente, especialmente en sectores de agricultura de alta tecnología, ciencia-tecnología, innovación y formación de recursos humanos, reflejando así la posición y la reputación internacional cada vez más creciente de la nación indochina, agregó.

En cuanto a los cinco años de aplicación de la Resolución del XIII Congreso Nacional, Truong Thi Hong significó que el mantenimiento de la estabilidad ha sido el logro más destacado en medio del complejo contexto mundial.

Además, el país indochino sigue reafirmando su papel como un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional. Las actividades de diplomacia partidista, estatal y popular se implementan de manera coordinada, contribuyendo a elevar la posición y el prestigio del país en la arena global.

De cara al XIV Congreso Nacional del PCV, la presidenta de la Asociación de Vietnamitas en Israel dijo que la comunidad de connacionales siempre sigue de cerca el desarrollo del país con confianza y expectativas. Confió en que el PCV y el Estado sigan guiando el país hacia una nueva etapa de desarrollo más rápido y sostenible.

Propuso que el PCV y el Estado sigan considerando la educación como una política prioritaria, pues la educación no solo constituye la base para elevar el nivel intelectual, sino que también es la clave para fomentar el pensamiento innovador, la creatividad y la competitividad nacional.

Además, puntualizó, la comunidad vietnamita en Israel presta especial atención y alberga grandes expectativas en el desarrollo de una agricultura inteligente basada en tecnologías clave. Igualmente, desea que Vietnam continúe impulsando la aplicación de alta tecnología, tecnología digital y biotecnología en la agricultura, construya cadenas de valor sostenibles y eleve el valor agregado y la competitividad de los productos agrícolas vietnamitas en el mercado internacional.

Junto con la agricultura, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación debe considerarse un motor clave del crecimiento en la nueva era. Los vietnamitas residentes en Israel, así como en otros países, desean fortalecer su conexión con la Patria y participar en programas de transferencia tecnológica, investigación y desarrollo, así como en iniciativas de emprendimiento innovador, recalcó Truong Thi Hong.

Subrayó que la comunidad vietnamita en Israel está siempre dispuesta a acompañar al Partido y al Estado, aportando su inteligencia, experiencia y recursos para contribuir a la construcción de un Vietnam cada vez más desarrollado, próspero y con una posición elevada en el escenario internacional./.