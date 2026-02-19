Noticieros
Comunidad vietnamita en Francia ora por la paz y prosperidad a inicios del Año Nuevo
París (VNA)- El 17 de febrero- primer día del Año Nuevo Lunar 2026-, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, junto a funcionarios de la Embajada y de otras representaciones vietnamitas, así como numerosos connacionales, acudió al monasterio Truc Lam y la pagoda Khuong Viet, en las afueras de París, para orar por la paz y la prosperidad de sus familias y del país.
En un ambiente solemne, el embajador transmitió sus felicitaciones de Año Nuevo a los monjes y a la comunidad vietnamita en Francia, expresando su deseo de que los compatriotas sigan promoviendo la solidaridad, integrándose activamente en la sociedad anfitriona y manteniendo siempre el vínculo con la patria, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Francia.
El monasterio Truc Lam, ubicado en la ciudad de Villebon-sur-Yvette, recibió a un gran número de fieles y compatriotas que, en un entorno de recogimiento, elevaron plegarias por un año de salud, armonía familiar y progreso para sus hijos.
Además de la ceremonia de Nochevieja y la recepción de inicio de primavera celebradas el 16 de febrero, el templo organiza rituales de oración y ofrendas los días 17, 18 y 22 de febrero, así como la ceremonia de luna llena el 1 de marzo. Al término de cada acto, los asistentes comparten bendiciones y una comida vegetariana.
En esta ocasión, la pagoda Khuong Viet, un centro espiritual habitual de la comunidad vietnamita en Francia, también congregó a numerosos fieles. En la jornada inaugural del año, el venerable Thich Tinh Quang presidió la ceremonia de oración por la paz nacional y el bienestar de las familias.
Como en Vietnam, la visita a la pagoda en los primeros días del año se ha convertido en una bella tradición espiritual para la comunidad en Francia. Lejos de su tierra natal, los vietnamitas mantienen esta costumbre como una forma de reencontrarse con sus raíces y proyectar el deseo de un año nuevo de paz y prosperidad para sus familias y para su país./.