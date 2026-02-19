Comunidad vietnamita en Francia ora por la paz y prosperidad a inicios del Año Nuevo

París (VNA)- El 17 de febrero- primer día del Año Nuevo Lunar 2026-, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, junto a funcionarios de la Embajada y de otras representaciones vietnamitas, así como numerosos connacionales, acudió al monasterio Truc Lam y la pagoda Khuong Viet, en las afueras de París, para orar por la paz y la prosperidad de sus familias y del país.



Muchos monjes, seguidores budistas y vietnamitas residentes en Francia participan en la ceremonia de oración por la paz en el monasterio Truc Lam en París. (Foto: VNA)

En un ambiente solemne, el embajador transmitió sus felicitaciones de Año Nuevo a los monjes y a la comunidad vietnamita en Francia, expresando su deseo de que los compatriotas sigan promoviendo la solidaridad, integrándose activamente en la sociedad anfitriona y manteniendo siempre el vínculo con la patria, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Francia.

El monasterio Truc Lam, ubicado en la ciudad de Villebon-sur-Yvette, recibió a un gran número de fieles y compatriotas que, en un entorno de recogimiento, elevaron plegarias por un año de salud, armonía familiar y progreso para sus hijos.

Además de la ceremonia de Nochevieja y la recepción de inicio de primavera celebradas el 16 de febrero, el templo organiza rituales de oración y ofrendas los días 17, 18 y 22 de febrero, así como la ceremonia de luna llena el 1 de marzo. Al término de cada acto, los asistentes comparten bendiciones y una comida vegetariana.

En esta ocasión, la pagoda Khuong Viet, un centro espiritual habitual de la comunidad vietnamita en Francia, también congregó a numerosos fieles. En la jornada inaugural del año, el venerable Thich Tinh Quang presidió la ceremonia de oración por la paz nacional y el bienestar de las familias.