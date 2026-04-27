Comunidad vietnamita en Europa conmemora con fervor el Día de los Reyes Hung

A través de procesiones, ofrendas de banh chung y cantos tradicionales, la diáspora vietnamita reafirma su identidad cultura. Foto: VNA

La comunidad vietnamita en la República Checa y Francia conmemoró con solemnidad el Día de los Reyes Hung, en una celebración que reforzó la cohesión de la diáspora y su vínculo con las raíces nacionales.



Las actividades, realizadas el 25 de abril -correspondiente al noveno día del tercer mes lunar-, pusieron de relieve el valor del culto a los ancestros como pilar espiritual de los vietnamitas en el exterior, promoviendo la tradición de gratitud hacia los fundadores de la nación.



En la capital checa, Praga, el Centro Comercial Sapa acogió una ceremonia marcada por la coordinación entre asociaciones de compatriotas de las provincias de Phu Tho y Vinh Phuc.



El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, destacó la amplia participación de la comunidad y el respaldo del Artista del Pueblo Xuan Bac, actual director del Departamento de Artes Escénicas.



El programa incluyó una solemne procesión de la estatua del Patriarca Nacional, acompañada por jóvenes ataviados con trajes tradicionales, banderas festivas y tambores, evocando el legado de las 18 dinastías de los Reyes Hung.



Las ofrendas tradicionales, como el banh chung (pastel de arroz cuadrado) y el banh giay (pastel de arroz redondo), vinculados a la leyenda de Lang Lieu, simbolizaron la unión entre el cielo y la tierra, mientras interpretaciones de Hat Xoan y Hat Gheo trasladaron al público la riqueza cultural de Phu Tho.

De forma paralela, en París, el Centro Cultural de Vietnam, en coordinación con la Embajada y diversas asociaciones, celebró por segundo año consecutivo una ceremonia de gran escala.



El acto contó con la participación del embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, y de Nguyen Thi Van Anh, jefa de la misión permanente de Vietnam ante la UNESCO.



La jornada combinó rituales tradicionales con demostraciones de artes marciales Viet Vo Dao y danzas del león, reflejando la vitalidad de la cultura vietnamita.



El subdirector del Centro Cultural Tang Thanh Son subrayó que estas actividades desempeñan un papel clave para que las generaciones nacidas en el extranjero comprendan su identidad y se sientan orgullosas de su herencia cultural.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Vietnamitas en Francia, Vuong Huu Nhan, junto con el ciudadano francés Constant Claude, coincidieron en que estas celebraciones actúan como un puente emocional que acerca a la diáspora a su país de origen.



La conmemoración no solo constituyó un espacio de homenaje y oración por la prosperidad nacional, sino también una oportunidad para el intercambio cultural con amigos internacionales.



Al término de las celebraciones, predominó entre los participantes un sentimiento compartido de orgullo y compromiso por preservar la identidad nacional, manteniendo vivo el legado de los Reyes Hung en cada comunidad vietnamita en el mundo./.