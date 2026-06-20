Comunidad vietnamita en Belarús promueve preservación de su lengua y cultura

Moscú (VNA) - El Campamento de Verano de Lengua Vietnamita 2026 en la aldea de Klinok, en las afueras de Minsk, reunió a miembros de la comunidad vietnamita en Belarús para promover el uso de la lengua materna y fortalecer la identidad cultural entre las nuevas generaciones nacidas y criadas en el extranjero.

En el Campamento de Verano de Lengua Vietnamita 2026. (Fuente: VNA)



Convertido ya en una tradición anual, el evento busca alentar a los vietnamitas residentes fuera del país a preservar su idioma y su patrimonio cultural, al tiempo que contribuye a estrechar los vínculos dentro de la comunidad.



Uno de los momentos más destacados de esta edición, celebrada del 15 al 18 de junio, fue la conmemoración del décimo aniversario de la Clase de Lengua Vietnamita en Belarús, organizada conjuntamente por la Embajada de Vietnam y la Asociación de Vietnamitas en este país. La iniciativa se ha consolidado como un modelo exitoso de preservación y enseñanza del idioma vietnamita en Europa Central y Oriental.



El acto contó con la presencia del embajador de Vietnam en Belarús, Nguyen Van Trung, así como de representantes de instituciones vietnamitas y miembros de la comunidad residente en el país.

Fundada en Minsk en julio de 2016 con apenas 20 alumnos de entre siete y catorce años, la clase ha experimentado un crecimiento constante gracias a la dedicación de la profesora Nguyen Phuong Dung. Durante la última década, ha brindado a niños vietnamitas de segunda y tercera generación una valiosa oportunidad para aprender su lengua materna y mantener vivos sus vínculos con las raíces culturales de Vietnam.



En su intervención, Nguyen Van Trung elogió a la Asociación de Vietnamitas en Belarús y a la profesora Dung por su compromiso inquebrantable para mantener el proyecto educativo a pesar de las dificultades. Asimismo, destacó el papel de los estudiantes como jóvenes embajadores culturales que contribuyen a difundir los valores y tradiciones vietnamitas en Belarús, y reafirmó el apoyo permanente de la Embajada a las iniciativas de la comunidad.



El diplomático también lanzó un movimiento destinado a honrar la lengua vietnamita y promover la cultura y la identidad nacionales en el extranjero, subrayando que la preservación del idioma materno entre los vietnamitas residentes fuera del país es fundamental para salvaguardar el patrimonio cultural de la nación.



Por su parte, Nguyen Phuong Dung afirmó que ver a sus alumnos comunicarse con confianza en vietnamita y desarrollar un profundo apego a su patria constituye la mayor recompensa tras diez años de dedicación a la enseñanza.



Añadió que la visita realizada en 2025 por Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con la donación de una colección de libros en vietnamita, representó una importante fuente de inspiración para profesores y padres, alentándolos a seguir fortaleciendo el programa educativo.



Durante los cuatro días del campamento, los niños participaron en actividades de práctica del idioma, formación en habilidades para la vida y dinámicas colectivas orientadas a reforzar los lazos con la comunidad vietnamita.



En la ocasión, el embajador Nguyen Van Trung también entregó obsequios a los menores en el marco del Mes de Acción por la Infancia, animándolos a estudiar con dedicación y a mantener siempre un estrecho vínculo con sus familias y con su patria de origen./.