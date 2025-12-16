Comunidad vietnamita en Australia se fortalece gracias a la participación juvenil

Sídney (VNA) – El Consulado General de Vietnam en la ciudad australiana de Perth entregó Certificados de Reconocimiento a estudiantes y voluntarios, en agradecimiento a su destacada contribución en la organización del Festival Xuan Que Huong (Primavera de la Patria) 2025, un evento cultural, comercial y comunitario que atrajo a miles de visitantes al centro de Perth el 23 de noviembre.



La cónsul general Nguyen Thanh Ha entrega certificados de mérito a representantes de estudiantes y voluntarios que contribuyeron de manera destacada a la organización del evento Primavera Patria 2025. (Foto: VNA)



Durante la ceremonia el 14 de diciembre, Nguyen Thanh Ha, cónsul general de Vietnam en Australia Occidental y el Territorio del Norte, elogió el compromiso de los jóvenes vietnamitas en la región.



Subrayó que el éxito de Xuan Que Huong no solo se debió a las vibrantes actuaciones, sino también al fuerte sentido de responsabilidad y al incansable trabajo detrás del escenario de estudiantes y voluntarios.



Aseguró que representan a una generación joven segura, dinámica y bien integrada, que mantiene un estrecho vínculo con sus raíces. Los Certificados de Reconocimiento, añadió, son un merecido homenaje y una muestra de agradecimiento por parte de la misión diplomática.



Nguyen Thanh Trung y Tran Bao Thi (Celine), representantes de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia Occidental, comentaron que el objetivo inicial era simplemente organizar una actividad significativa para celebrar el Año Nuevo 2026.



Sin embargo, a lo largo del proceso, los estudiantes lograron mucho más: forjaron amistades más profundas, estrecharon lazos dentro de la comunidad, adquirieron un mayor entendimiento de la cultura tradicional y sintieron un fuerte orgullo por promover la imagen de Vietnam en el corazón de Perth.



Muchos de los estudiantes describieron su participación en un evento de tal magnitud como una "experiencia inolvidable" y expresaron su deseo de seguir participando en futuras iniciativas de gran significado./.