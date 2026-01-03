Comunidad vietnamita en Alemania aporta al borrador del XIV Congreso del Partido

Berlín (VNA) - La comunidad vietnamita en Alemania ha participado activamente en la consulta sobre el borrador de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), demostrando su apego a la patria y su deseo de contribuir al desarrollo del país.

Delegación de vietnamitas residentes en el extranjero que asisten al XI Congreso Nacional de Emulación. Foto: VNA.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el doctor Nguyen Thai Chinh, especialista en Ciencias de la Tierra y miembro de la Red de Innovación Vietnam-Alemania (VGI), destacó que la consulta refleja la visión del Partido de que la diáspora es una parte inseparable de la nación. “Esta participación reafirma la confianza del Estado en los intelectuales y trabajadores vietnamitas en el extranjero para aportar conocimiento y recursos al desarrollo nacional”, señaló.

Las opiniones de los vietnamitas en el extranjero se han presentado mediante conferencias presenciales, plataformas en línea, asociaciones comunitarias y misiones diplomáticas. Según Thai Chinh, esta apertura permite aprovechar la experiencia internacional, fortalecer la unidad nacional y consolidar la confianza de la diáspora en el Partido y el Estado.

En Alemania, la Asociación de Estudiantes de Berlín-Brandeburgo y otros grupos han respondido con entusiasmo a cada convocatoria, ya sea para comentar el borrador del Congreso o para apoyar a compatriotas afectados por desastres naturales. Las contribuciones se centran en ciencia y tecnología, formación de recursos humanos, economía e inversión, emprendimiento, cultura, educación y relaciones exteriores.

Entre los proyectos destacados figura la colaboración entre la Universidad de Minas y Geología de Hanói y el GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung de Alemania, que permitió instalar una estación satelital GNSS de alta frecuencia.

Thai Chinh y el profesor Nguyen Xuan Thinh, presidente interino de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Alemania, valoran la publicación anticipada del borrador, que permite a la diáspora estudiar, debatir y aportar sugerencias, reforzando transparencia y democracia.

El embajador de Hanoi en Alemania, Nguyen Dac Thanh, afirmó que “la patria es el punto de apoyo y la diáspora un recurso valioso”. Según él, las contribuciones de intelectuales y empresarios vietnamitas en el exterior fortalecerán las políticas de desarrollo y elevarán la posición de Vietnam en la región y el mundo./.