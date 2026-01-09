Comunidad internacional reconoce logros socioeconómicos de Vietnam en 2025

Hanoi (VNA) – La comunidad internacional ha reconocido y elogiado los logros socioeconómicos de Vietnam en 2025, según afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: VNA)

En la conferencia de prensa ordinaria de la Cartera el 8 de enero, en respuesta a preguntas sobre cómo evalúa la comunidad internacional el crecimiento económico de Vietnam en 2025 y las perspectivas para 2026, Pham Thu Hang destacó que, en un contexto internacional complejo, con un crecimiento global lento y desastres naturales sin precedentes en el país, Vietnam se ha convertido en un “punto brillante” en términos de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico, gracias al liderazgo oportuno, decidido y cercano del Partido y el Gobierno.

La portavoz señaló que, en 2025, Vietnam alcanzó y superó 15 objetivos socioeconómicos clave. La macroeconomía se mantuvo estable, la inflación bajo control, el crecimiento sólido y los principales equilibrios económicos bien preservados. El PIB del país creció un 8,46 % en el cuarto trimestre, lo que llevó la tasa anual a aproximadamente 8,02 %.

El tamaño de la economía llegó a 514.000 millones de dólares, ocupando el puesto 32 a nivel mundial. El ingreso per cápita aumentó a 5.026 USD, un incremento de 326 USD respecto a 2024, situando a Vietnam en la categoría de ingresos medios altos.

La facturación comercial total superó los 930.000 millones de dólares, con un aumento interanual del 18,2 %, colocando al país entre las 20 principales economías comerciales del mundo. Además, la inversión extranjera directa desembolsada alcanzó 27.620 millones de dólares, un incremento del 9 % y la cifra más alta desde 2021.

Añadió que numerosos economistas, inversores extranjeros y socios internacionales consideran que Vietnam es uno de los países con mejor desempeño en el actual contexto de crecimiento global moderado. El Fondo Monetario Internacional ubicó a Vietnam entre las 10 economías de más rápido crecimiento del mundo.

Observadores internacionales han destacado la expansión continua de los motores tradicionales del crecimiento, como el comercio, la inversión y el turismo, junto con el surgimiento de nuevos impulsores, entre ellos la ciencia y la tecnología, la transformación digital y los nuevos modelos y espacios de desarrollo, que sientan bases sólidas para la próxima etapa de crecimiento del país.

Basándose en estos logros y oportunidades, señaló que Vietnam seguirá enfocándose en varias áreas clave en el futuro cercano. Estas incluyen mejorar las instituciones y leyes para garantizar transparencia, coherencia y equidad; continuar la racionalización y optimización del aparato administrativo estatal; y promover el crecimiento económico mientras se mantiene la estabilidad macroeconómica, se controla la inflación y se preservan los principales equilibrios económicos.

Asimismo, se dará prioridad a establecer un nuevo modelo de crecimiento impulsado por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, asegurando avances en proyectos estratégicos de infraestructura, desarrollo de recursos humanos de alta calidad y mejora del nivel de vida, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad social, concluyó la portavoz./.