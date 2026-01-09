Noticieros
Comunidad internacional reconoce logros socioeconómicos de Vietnam en 2025
Hanoi (VNA) – La comunidad internacional ha reconocido y elogiado los logros socioeconómicos de Vietnam en 2025, según afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.
En la conferencia de prensa ordinaria de la Cartera el 8 de enero, en respuesta a preguntas sobre cómo evalúa la comunidad internacional el crecimiento económico de Vietnam en 2025 y las perspectivas para 2026, Pham Thu Hang destacó que, en un contexto internacional complejo, con un crecimiento global lento y desastres naturales sin precedentes en el país, Vietnam se ha convertido en un “punto brillante” en términos de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico, gracias al liderazgo oportuno, decidido y cercano del Partido y el Gobierno.
La portavoz señaló que, en 2025, Vietnam alcanzó y superó 15 objetivos socioeconómicos clave. La macroeconomía se mantuvo estable, la inflación bajo control, el crecimiento sólido y los principales equilibrios económicos bien preservados. El PIB del país creció un 8,46 % en el cuarto trimestre, lo que llevó la tasa anual a aproximadamente 8,02 %.
El tamaño de la economía llegó a 514.000 millones de dólares, ocupando el puesto 32 a nivel mundial. El ingreso per cápita aumentó a 5.026 USD, un incremento de 326 USD respecto a 2024, situando a Vietnam en la categoría de ingresos medios altos.
La facturación comercial total superó los 930.000 millones de dólares, con un aumento interanual del 18,2 %, colocando al país entre las 20 principales economías comerciales del mundo. Además, la inversión extranjera directa desembolsada alcanzó 27.620 millones de dólares, un incremento del 9 % y la cifra más alta desde 2021.
Añadió que numerosos economistas, inversores extranjeros y socios internacionales consideran que Vietnam es uno de los países con mejor desempeño en el actual contexto de crecimiento global moderado. El Fondo Monetario Internacional ubicó a Vietnam entre las 10 economías de más rápido crecimiento del mundo.
Observadores internacionales han destacado la expansión continua de los motores tradicionales del crecimiento, como el comercio, la inversión y el turismo, junto con el surgimiento de nuevos impulsores, entre ellos la ciencia y la tecnología, la transformación digital y los nuevos modelos y espacios de desarrollo, que sientan bases sólidas para la próxima etapa de crecimiento del país.
Basándose en estos logros y oportunidades, señaló que Vietnam seguirá enfocándose en varias áreas clave en el futuro cercano. Estas incluyen mejorar las instituciones y leyes para garantizar transparencia, coherencia y equidad; continuar la racionalización y optimización del aparato administrativo estatal; y promover el crecimiento económico mientras se mantiene la estabilidad macroeconómica, se controla la inflación y se preservan los principales equilibrios económicos.
Asimismo, se dará prioridad a establecer un nuevo modelo de crecimiento impulsado por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, asegurando avances en proyectos estratégicos de infraestructura, desarrollo de recursos humanos de alta calidad y mejora del nivel de vida, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad social, concluyó la portavoz./.