Comunicado sobre XV Pleno del Comité Central del PCV

Hanoi, (VNA)- El decimoquinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIII mandato tuvo lugar del 22 al 23 de diciembre en Hanoi. El secretario general To Lam presidió y pronunció importantes discursos de apertura y clausura.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



1. Sobre el trabajo de personal para el XIV Congreso Nacional del Partido



El Comité Central del Partido aprobó por consenso el Informe del Comité Central del Partido del XIII mandato, que será presentado al XIV Congreso Nacional del Partido, sobre el trabajo de personal del Comité Central del PCV del XIV mandato, y procedió a la votación, alcanzando un alto grado de consenso respecto a las candidaturas propuestas para integrar ese órgano rector. Asimismo, se aprobaron las propuestas de personal para el Buró Político, el Secretariado y los principales cargos del Partido y del Estado, período 2026–2031, a fin de someterlas al XIV Congreso Nacional del Partido para su consideración, decisión y organización de la elección conforme a los Estatutos y las normas del Partido.



2. Sobre los borradores de documentos a presentar al XIV Congreso del Partido



– Proyecto de Informe Político



Esta es la cuarta ocasión en que el Comité Central del Partido emite opiniones sobre los borradores de documentos a presentar al XIV Congreso Nacional del Partido. La mayoría de las opiniones coincidieron en que, en esta ocasión, los proyectos de documentos han sido elaborados de manera meticulosa, rigurosa, científica y seria. El Buró Político ha prestado mucha atención a la dirección y orientación del proceso, manteniéndose abierto y receptivo a las opiniones del Comité Central, de los congresos de los comités del Partido a todos los niveles, de los diputados de la Asamblea Nacional, del Frente de la Patria, de las organizaciones sociopolíticas, así como de los cuadros, miembros del Partido y del pueblo, con miras a su perfeccionamiento. El contenido es conciso y sintético, pero integral, orientado a la acción y de alta aplicabilidad práctica; refleja los aspectos más destacados y las nuevas perspectivas y directrices del Comité Central y del Buró Político; esclarece las limitaciones y debilidades existentes y pone de manifiesto la firmeza y determinación del Partido, así como la aspiración del pueblo y de la nación.

– Proyecto de Informe de balance de algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el proceso de renovación con orientación socialista en Vietnam durante los últimos 40 años



El Comité Central del Partido evaluó que el proyecto de Informe refleja de manera fiel, objetiva y exhaustiva los grandes logros del proceso de renovación, de profundo significado histórico y relevancia contemporánea. Asimismo, se centró en debatir una serie de contenidos fundamentales e importantes, tales como: el contexto internacional, regional y nacional que ha influido en Vietnam a lo largo de 40 años de renovación; el desarrollo del pensamiento teórico del Partido durante dicho período; los logros alcanzados, las limitaciones existentes y las lecciones aprendidas en la práctica de la construcción del socialismo en Vietnam; así como la previsión de la situación, los puntos de vista y las orientaciones y soluciones para seguir impulsando de manera integral y sincrónica el proceso de renovación, la construcción y el desarrollo del país y la defensa de la Patria en la nueva etapa.



– Proyecto de Informe de balance de 15 años de aplicación de los Estatutos del Partido y propuestas y orientaciones para su complementación y modificación



El Comité Central del Partido expresó un alto nivel de consenso y, al mismo tiempo, se concentró en debatir y evaluar los contenidos planteados en el proyecto de Informe, tales como: la labor de divulgación, concreción, inspección y supervisión de la aplicación de los Estatutos del Partido y de las disposiciones y directrices del Comité Central al respecto; los resultados, análisis y valoraciones sobre la aplicación de los contenidos de los Estatutos del Partido y de las disposiciones y orientaciones específicas para su ejecución; las ventajas, limitaciones, dificultades e insuficiencias, así como sus causas, surgidas durante el proceso de ejecución de los Estatutos del Partido; y los puntos de vista y principios para su complementación y modificación.



El Comité Central del Partido aprobó por unanimidad los proyectos de documentos a presentar al XIV Congreso del Partido y encargó al Buró Político, con la base en las discusiones del Comité Central, dirigir la asimilación y el perfeccionamiento de dichos documentos para su presentación al XIV Congreso del Partido.



3. El Comité Central del Partido examinó y emitió opiniones sobre los proyectos del Reglamento de Trabajo y del Reglamento Electoral del XIV Congreso Nacional del Partido; el proyecto de Informe de balance de la labor de inspección, supervisión y ejecución de la disciplina partidista del XIII Congreso del Partido; la orientación para la elaboración del Proyecto de balance de los 100 años del Partido en la dirección de la revolución vietnamita (1930–2030); la propuesta para la elaboración del Proyecto de balance de los 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción del país en el período de transición hacia el socialismo; el Informe sobre los asuntos importantes resueltos por el Buró Político desde el XIV Pleno hasta el XV Pleno del Comité Central del Partido del XIII mandato, así como sobre una serie de tareas clave hasta la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido; el Informe sobre la preparación y organización del XIV Congreso Nacional del Partido; el Informe de balance de la labor de inspección, supervisión y ejecución de la disciplina partidista en 2025 y las orientaciones y tareas para 2026; el Informe sobre la situación del país en 2025; y el Informe de balance de la labor financiera del Partido en el mandato 2021–2026.



El Comité Central del Partido encomendó al Buró Político, sobre la base de las opiniones del Comité Central, dirigir la asimilación y el perfeccionamiento de los proyectos de Reglamentos para su presentación al XIV Congreso Nacional de Delegados del Partido, así como la finalización y promulgación de los informes correspondientes./.