Hanoi (VNA) - El primer ensayo conjunto para el gran desfile militar por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), misión codificada A80, tuvo lugar a las 20:00 horas del 21 de agosto en la Plaza Ba Dinh de Hanoi.



Completado con éxito primer ensayo conjunto para el desfile del Día Nacional de Vietnam

Foto: Cong Dat/VNP

Foto: Cong Dat/VNP

Formación médica militar



Asistieron e inspeccionaron el ensayo destacados miembros del Buró Político, entre ellos Nguyen Trong Nghia, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas; el general Phan Van Giang, subsecretario de la Comisión Militar Central y ministro de Defensa Nacional; así como el general Nguyen Tan Cuong, miembro del Comité Central del Partido, miembro permanente de la Comisión Militar Central, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa Nacional, junto con representantes del Ministerio de Seguridad Pública y otros organismos.



Las fuerzas participantes en el primer ensayo del gran desfile militar fueron recibidas con entusiasmo por decenas de miles de capitalinos mientras marchaban por las calles de la capital. Este ensayo marcó la reaparición de equipo militar pesado en la histórica Plaza Ba Dinh, algo que no ocurría desde el desfile del 40.º Día Nacional en 1985. Se pudieron ver tanques blindados, artillería autopropulsada y vehículos especializados.



Previamente, las formaciones del Ejército y de Seguridad Pública, junto con vehículos militares, artillería y vehículos especializados, habían realizado cuatro ensayos combinados en el Centro Nacional de Entrenamiento Militar n.º 4 de Hanoi.



El ensayo combinado en la Plaza Ba Dinh constó de dos partes: las actividades ceremoniales del Estado y del Partido, y el desfile militar.



El evento contó con la participación de cerca de 16.000 oficiales y soldados. Las formaciones marcharon sincronizadas, exhibiendo alto nivel de disciplina, movilidad y preparación para el combate. Se mostraron vehículos blindados, sistemas de artillería de cohetes, misiles tierra-tierra y tierra-aire, así como sistemas de guerra electrónica. Muchos de estos equipos fueron desarrollos recientes por la industria de defensa nacional, como el sistema de misiles Truong Son, el vehículo de combate XCB-01, drones (UAV) y modernos sistemas de radar.



Para el ensayo, en la noche del 18 y la madrugada del 19 de agosto, los vehículos fueron trasladados desde sus cuarteles hasta el punto de concentración.

La Seguridad Pública también mostró su flota modernizada: vehículos de comando, escolta de tráfico, vehículos de protección y escolta de convoyes para líderes del Partido, del Estado y delegaciones internacionales, vehículos blindados antibalas, antidisturbios, tácticos multipropósito y de emergencia. Estos han sido mejorados para responder a las exigencias operativas actuales.



Las formaciones del Ejército Popular de Vietnam incluyeron diversas unidades: Guardia de Honor, Banda Militar Femenina, oficiales de todas las ramas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Defensa Aérea, Guardia Fronteriza y Costera), tropas especializadas (logística, guerra electrónica, defensa química, artillería, blindados, comando, ingeniería, operaciones cibernéticas), mujeres oficiales y cadetes de academias militares.



La milicia y guerrilla estuvieron representadas por milicias masculinas y femeninas, destacando la diversidad étnica y regional de Vietnam. Las fuerzas de Seguridad Pública marcharon con oficiales de Policía y Seguridad Popular, unidades de tránsito, bomberos, ciberseguridad, fuerzas especiales, oficiales de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas y otros cuerpos técnicos y logísticos.



Una vez finalizado el recorrido por la Plaza Ba Dinh, las formaciones se dirigieron por diversas rutas hacia el centro de Hanoi.



El Ministerio de Defensa invitó a países amigos a participar en el evento. En este ensayo participaron tres contingentes extranjeros: las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el Ejército Popular de Laos y las Fuerzas Armadas Reales de Camboya. Las delegaciones de Camboya y Laos, compuestas por 120 soldados cada una, llegaron a mediados de agosto y comenzaron su preparación en el mismo centro de entrenamiento en Hanoi. El contingente ruso llegó el 20 de agosto.

El desfile A80 reunirá a todas las ramas del Ejército, incluyendo fuerzas mecanizadas, aerotransportadas y navales. Se espera la participación de cerca de 16.000 personas entre tropas y civiles.



Además de las fuerzas armadas, el evento contará con representantes de toda la sociedad vietnamita: grupos étnicos, veteranos de guerra, funcionarios retirados, campesinos, obreros, empresarios, intelectuales, mujeres, jóvenes, periodistas, deportistas y comunidades vietnamitas en el extranjero. Desde el 20 de agosto, estos grupos han iniciado su segunda fase de entrenamiento en el Estadio My Dinh, antes de los ensayos seccionales y el ensayo general final con las fuerzas armadas./.