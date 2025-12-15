Competencia AI Hackathon ayuda a impulsar cooperación tecnológica Vietnam-Japón

Tokio (VNA) Ocho equipos de vietnamitas especializados en investigación de tecnología en Japón participaron en la ronda final de inteligencia artificial 2025 (Vietnam-Japón AI Hackathon 2025).

El equipo MiTa conquistó el primer lugar. (Fuente: VNA)

Se trata de la primera competencia de soluciones e ideas de inteligencia artificial (IA) altamente aplicables para la comunidad de ingeniería de la tecnología de la información vietnamita en el país del sol naciente.



Al intervenir la víspera en la inauguración del acontecimiento, Nguyen Phuoc Tat Dat, presidente de la Comunidad vietnamita de inteligencia artificial en Japón (VJAI), enfatizó que este concurso no es solo un torneo, sino un esfuerzo por crear un ecosistema de IA saludable.



Este es un lugar donde los ingenieros vietnamitas pueden conectarse, experimentar, hacer realidad ideas y aportar soluciones con un profundo valor humanístico para las sociedades de los dos países, apuntó.



El punto más destacado de la competición de este año es la participación del grupo vietnamita FPT como socio tecnológico oficial, el cual proporciona a los equipos participantes el poder de su infraestructura de supercomputación AI Factory en Japón, uno de los sistemas más avanzados de la región que utiliza GPU NVIDIA H200.



Proporcionar esta poderosa plataforma informática ayuda a los equipos a acortar el tiempo de entrenamiento del modelo y hacer realidad incluso las ideas GenAI más complejas, afirmando así la posición y la inteligencia de Vietnam en la era global de la IA.



Después de un día de emocionante competencia, el equipo MiTa conquistó el primer lugar, sguidos por los conjuntos Revenue Is King e Iruka Education./.