Compañía de Teatro Infantil de Cuba «La Colmenita» se presenta en Vietnam

Hanoi (VNA) La Compañía de Teatro Infantil de Cuba «La Colmenita» presentó anoche en el Teatro Ho Guom, la obra «Cenicienta… según los Beatles», una versión renovada del clásico cuento de hadas, acompañada por las canciones del legendario grupo británico.





El programa, con motivo del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba (1960-2025), fue organizado por el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.



Entre los asistentes destacaron el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang; la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh; así como representantes de diversos Ministerios y de la Embajada de Cuba en Vietnam.



Dirigido por Carlos Alberto Cremata, el musical cuenta la historia de Cenicienta desde una mirada divertida a través de cuatro ratones que se convierten en una banda inspirada en Los Beatles.



Clásicos como “Help!”, “Let It Be” y “Here Comes the Sun” fueron versionados con ritmos tradicionales cubanos, creando una fusión original entre cuentos de hadas, música pop y cultura caribeña. Más allá del entretenimiento, la obra transmite un mensaje profundo: “El amor que recibes será igual al amor que das”.



El espectáculo, pensado para todas las edades, fue una fiesta de música, color y alegría, que transmite valores de amistad, solidaridad y talento compartido.



Fundada en 1990 por su director Carlos Alberto «Tin» Cremata, La Colmenita ha llevado mensajes de paz a escenarios de más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Dinamarca, Bangladés y Bélgica, reporta Vov World.

La compañía también ha llevado su arte a hospitales y centros de rehabilitación, y suele ofrecer funciones gratuitas en teatros y espacios públicos de Cuba. En el cine, ha coproducido tres películas infantiles muy reconocidas: Viva Cuba, Y sin embargo y Habanastation .



En 2007 fue designada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF por su labor comunitaria. En 2017 obtuvo una nominación al Latin Grammy por El Añejo Jardín y, en 2022, junto con su director, recibió la máxima distinción cultural de Cuba: la Medalla Félix Varela de Primera Clase.



La Colmenita visitó Vietnam por primera vez en abril de 2014, en el Festival de Hue.



Un representante del Teatro Ho Guom comentó que este espectáculo forma parte de una serie de actividades culturales especiales para celebrar los 65 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba, contribuyendo a estrechar los lazos de amistad entre ambos países./.