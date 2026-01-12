Noticieros
Comité Permanente del Parlamento de Vietnam inicia su 53.º reunión
Bajo la presidencia del titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el Comité Permanente del órgano legislativo inauguró hoy aquí su 53.º reunión, la primera del año 2026.
Durante su intervención, Thanh Man señaló que la cita tiene lugar en un ambiente de júbilo en todo el país con motivo del Año Nuevo y de la celebración del Tet (Año Nuevo Lunar) tradicional, avanzando hacia el XIV Congreso Nacional del Partido y el 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam.
Según informó el titular del Legislativo, esta reunión se desarrollará durante medio día. Posteriormente, la 54 reunión podría celebrarse antes del Año Nuevo Lunar; mientras que las 55.º y el 56.º se organizarían en marzo y abril de 2026, respectivamente.
Pidió que las comisiones parlamentarias, en especial el Comité partidista de la Asamblea Nacional, organicen y preparen con urgencia los trabajos para el XIV Congreso Nacional del Partido.
Los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, según la asignación, llevarán a cabo inspecciones sobre los preparativos para las elecciones de los diputados de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026–2031 en las localidades.
Precisó que la reunión examinará dos resoluciones que regulan algunos contenidos específicos directamente relacionados con la organización del aparato y el equipo de fiscales de la Fiscalía Popular Suprema, así como revisará el informe sobre el trabajo de atención a las peticiones ciudadanas de la Asamblea Nacional correspondiente a diciembre de 2025.
Exigió a los diputados asimilar el espíritu de la Conclusión No. 226-KL/TW del Secretariado del Partido, sobre la rectificación de los métodos de trabajo y la mejora de la eficacia del sistema político, señalando que los contenidos presentados deben ser concisos, claros y centrados en los puntos clave. Durante los debates, las intervenciones también deben enfocarse en los aspectos fundamentales y en las cuestiones que aún presentan opiniones divergentes, instruyó.
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional emitió opiniones sobre el proyecto de Resolución que regula el régimen de suministro y uso de uniformes, distintivos e insignias de los dirigentes de las fiscalías populares de todos los niveles, de los fiscales, inspectores, funcionarios de investigación y las credenciales de los fiscales.
Además, analizó el proyecto de Resolución que regula el número y la estructura porcentual de las categorías de fiscales de la Fiscalía Popular y de la Fiscalía Militar.
Con el 100 % de los diputados presentes a favor, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional aprobó ambas resoluciones./.