Comité Permanente del Parlamento de Vietnam inicia su 53.º reunión (Foto: VNA)

Bajo la presidencia del titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el Comité Permanente del órgano legislativo inauguró hoy aquí su 53.º reunión, la primera del año 2026.

Durante su intervención, Thanh Man señaló que la cita tiene lugar en un ambiente de júbilo en todo el país con motivo del Año Nuevo y de la celebración del Tet (Año Nuevo Lunar) tradicional, avanzando hacia el XIV Congreso Nacional del Partido y el 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam.



Según informó el titular del Legislativo, esta reunión se desarrollará durante medio día. Posteriormente, la 54 reunión podría celebrarse antes del Año Nuevo Lunar; mientras que las 55.º y el 56.º se organizarían en marzo y abril de 2026, respectivamente.