Comité Permanente del Parlamento de Vietnam analiza una amplia agenda en su 51ª reunión

Hanoi (VNA) - La 51ª reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam se desarrollará a lo largo de noviembre, dividida en cuatro etapas, informó hoy la Oficina del órgano legislativo.

En la cita (Fuente: VNA)

La sesión será inaugurada por el presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, quien junto con los vicepresidentes de la Asamblea Nacional dirigirá las deliberaciones.

Durante el encuentro, el Comité Permanente examinará y emitirá opiniones sobre varios proyectos de ley de gran relevancia, entre ellos la Ley de Reserva Nacional (modificada), la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Protección de Secretos Estatales (modificada) y la Ley de Prensa (modificada), además de reformas vinculadas a la educación, la tecnología, la construcción, el comercio electrónico y las finanzas.

El órgano parlamentario también considerará resoluciones de la Asamblea Nacional que establecen mecanismos y políticas especiales para impulsar el desarrollo educativo, así como medidas destinadas a superar dificultades en la aplicación de la Ley de Tierras.

Asimismo, analizará las propuestas del Gobierno sobre la inversión en el Aeropuerto Internacional Gia Binh y el proyecto de decreto relativo a la gestión y uso del presupuesto estatal destinado a determinadas actividades del Partido Comunista de Vietnam.

La agenda incluye además la definición del número y la composición de los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, el ajuste del presupuesto estatal de inversión para 2025 y la aprobación de la Ordenanza de Enmienda de la Policía Ambiental.

De manera especial, el Comité Permanente debatirá tres programas de Objetivos Nacionales para el período 2026-2035: la modernización y mejora de la calidad de la educación y la formación; la atención sanitaria, la población y el desarrollo; y el programa de nueva ruralidad, reducción sostenible de la pobreza y desarrollo socioeconómico en las zonas de minorías étnicas y montañosas.

Durante la sesión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional también examinará cuestiones de personal conforme a sus atribuciones./.