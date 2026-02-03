Comité Permanente de la Asamblea Nacional celebra su 54.ª reunión

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, pronunció hoy el discurso de apertura de la 54.ª reunión del Comité Permanente, señalando que esta es la última reunión antes del feriado del Año Nuevo Lunar de 2026, celebrada en un ambiente de júbilo nacional por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y coincidiendo con el 96.º aniversario de la fundación de esa fuerza política.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento (Fuente: VNA)

Según el titular del Parlamento, con un espíritu conciso, focalizado, eficaz y orientado a la calidad, en esta reunión el Comité Permanente examinará y aprobará una resolución que complementa varios mecanismos y políticas especiales para la inversión en la construcción del proyecto de energía nuclear de Ninh Thuan; además de analizar el informe sobre las peticiones y aspiraciones del electorado correspondiente a enero de 2026.

Asimismo, escuchará un informe preliminar sobre la orientación para la elaboración de la Ley de la Capitalidad (enmendada); y considerará la aprobación de una resolución sobre el segundo ajuste de la estructura, composición y número de personas de los organismos y entidades a nivel central y local propuestos como candidatos a diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.

El dirigente subrayó que, los mencionados asuntos tienen una gran importancia, vinculada a la implementación de las resoluciones del Buró Político del Partido y de la Asamblea Nacional para el desarrollo sostenible del país en la nueva etapa, así como a la preparación de las próximas elecciones a la XVI Legislatura.

Respecto a algunos proyectos de ley y ordenanzas cuyos expedientes aún no han sido completados para su presentación en esta reunión, el Comité Permanente los examinará en la sesión de marzo de 2026.

El líder parlamentario instó a los órganos encargados de la redacción y de la verificación a coordinarse estrechamente, concentrar esfuerzos y garantizar el progreso y la calidad, evitando la acumulación de tareas en reuniones posteriores.

Los proyectos de ley que se presentarán en el primer período de sesiones de la XVI Legislatura deberán completar sus expedientes, a más tardar, para la reunión de marzo, de conformidad con los plazos legales para el envío de documentos a los diputados.

Ante el hecho de que algunas leyes recientemente promulgadas aún presentan dificultades en su implementación, Thanh Man pidió a las comisiones de la Asamblea Nacional que, en coordinación con el Gobierno y los ministerios y sectores pertinentes, revisen y resuelvan oportunamente estos problemas en los decretos y circulares de aplicación, garantizando la coherencia y evitando procedimientos innecesarios.

Asimismo, exigió a los organismos competentes asimilar profundamente el espíritu de la Resolución del XIV Congreso del Partido, pasando de las orientaciones a la acción y de la determinación política a resultados concretos, con los jefes de cada entidad asumiendo responsabilidad directa por el progreso y la calidad de las tareas asignadas./.