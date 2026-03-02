Comité Permanente de Asamblea Nacional de Vietnam inaugura su 55 reunión

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam inauguró hoy en la sede legislativa su 55 reunión, presidida por el presidente del Parlamento, Tran Thanh Man.



El titular subrayó que faltan solo 13 días para la celebración de las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los miembros los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026–2031 (15 de marzo de 2026).



La 55 reunión se celebra antes de lo habitual y se divide en dos fases, con el objetivo de examinar numerosos asuntos de relevancia, entre ellos la emisión de opiniones sobre 10 borradores de ley y un proyecto de resolución que se prevé presentar en el primer período de sesiones de la XVI Legislatura.



El presidente de la Asamblea Nacional exigió garantizar la calidad, el cumplimiento estricto de los procedimientos, la integridad de la documentación y una revisión exhaustiva antes de su presentación.

En relación con las leyes vinculadas directamente a los derechos ciudadanos, como la Ley de Notariado, la Ley de Asistencia Jurídica y la Ley de Acceso a la Información, pidió establecer disposiciones claras y de fácil aplicación, limitando la generación de nuevos trámites.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)





La Ley de Capitalidad (modificada) debe incorporar mecanismos especiales sustantivos, junto con una descentralización asociada al control del poder. La Ley de Seguro Social deberá asegurar la armonización de intereses entre el Estado, los trabajadores y las empresas, mientras que la Ley de Emulación y Reconocimiento deberá corregir formalismos y garantizar que los reconocimientos se otorguen a las personas y acciones adecuadas.



Si se completa oportunamente la documentación, el Comité Permanente examinará además una resolución sobre el Plan de Desarrollo Socioeconómico Quinquenal 2026–2030 y el informe del Gobierno sobre la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro en 2025.



Asimismo, resolverá otros asuntos de su competencia y emitirá una segunda opinión sobre los preparativos del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



El presidente de la Asamblea Nacional elogió a los organismos que han preparado de manera proactiva los proyectos legislativos, pero también instó a corregir los retrasos en la presentación de expedientes, garantizando el cumplimiento riguroso del Programa Legislativo, evitando la improvisación y cualquier vacío jurídico durante la transición de mandato.



En cuanto a los preparativos electorales, los organismos centrales y locales han avanzado de forma activa, sin que se registren, en términos generales, recomendaciones adicionales.



Pidió continuar con una revisión minuciosa y concentrar todos los esfuerzos para asegurar el éxito de las elecciones y una preparación exhaustiva del primer período de sesiones./.