Comité del Partido del Gobierno revisa el trabajo de 2025 y define tareas para 2026

El miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido del Gobierno, el primer ministro Pham Minh Chinh, habla en la conferencia. (Foto: VNA)



El miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido del Gobierno, el primer ministro Pham Minh Chinh, presidió hoy en Hanoi una conferencia para evaluar el trabajo del Comité del Partido del Gobierno en 2025 y definir las orientaciones y tareas para 2026.

En su discurso de apertura, el premier destacó que 2025 fue el último año del mandato 2021-2025 y un período de especial importancia, al tratarse del primer año en que el Comité del Partido del Gobierno fue establecido y puesto oficialmente en funcionamiento.

El establecimiento del Comité del Partido del Gobierno constituyó una política clave del Comité Central del Partido y un avance en los métodos de liderazgo del Partido sobre el Gobierno, al fortalecer el liderazgo directo e integral en la gestión gubernamental y garantizar la unidad en la implementación de las tareas políticas, señaló.

Pham Minh Chinh indicó que 2025 estuvo marcado por numerosas dificultades, ante las cuales el Comité aplicó de manera integral las directrices del Comité Central del Partido, bajo el liderazgo del Buró Político y la Secretaría, promoviendo la unidad y dirigiendo de forma coordinada a los distintos niveles de gobierno.

En cuanto a la evaluación del trabajo partidista y la ejecución de las tareas políticas, el primer ministro pidió definir las orientaciones y tareas para 2026, primer año del nuevo mandato, con un espíritu de aceleración y enfoque en el cumplimiento de los objetivos fijados por el XIV Congreso Nacional del Partido.

Asimismo, instó a los delegados a estudiar los documentos, participar activamente en los debates, realizar evaluaciones precisas y proponer tareas concretas y viables.

Un informe presentado en la conferencia señaló que en 2025 la situación mundial y regional evolucionó de manera compleja e impredecible, con impactos significativos en la economía nacional, que enfrentó tanto oportunidades como crecientes desafíos.

Bajo el liderazgo del Comité Central del Partido y con la coordinación de los organismos centrales, el Comité Permanente del Comité del Partido del Gobierno organizó la implementación de numerosas tareas importantes y urgentes, logrando resultados integrales en distintos ámbitos.

En la construcción del Partido y del sistema político, el Comité dirigió la elaboración de planes de comunicación para los congresos, promovió el estudio del pensamiento y la moral de Ho Chi Minh y reforzó la protección de la base ideológica del Partido.

El Comité del Partido del Gobierno asesoró la implementación de los proyectos asignados por los órganos centrales del Partido y orientó la racionalización de la estructura organizativa del sistema político.

Asimismo, impulsó la consolidación de las organizaciones de base del Partido, fortaleció la disciplina y la supervisión, organizó los congresos partidistas en todos los niveles y reforzó la lucha contra la corrupción y los fenómenos negativos.

En la conducción del desarrollo socioeconómico, la defensa, la seguridad y los asuntos exteriores, así como en la reforma administrativa y la atención de quejas, el Comité priorizó la unidad, el consenso y la responsabilidad individual, junto con una mayor descentralización.

El Comité del Partido del Gobierno dirigió la evaluación de la implementación de la Resolución N.º 18-NQ/TW, orientó la reestructuración del aparato organizativo y promovió la aprobación de importantes leyes relacionadas con la organización del Gobierno y las administraciones locales.

El Comité orientó al Gobierno y a las autoridades competentes para cumplir y superar los 15 objetivos clave del desarrollo socioeconómico en 2025.

El Gobierno aplicó una política monetaria flexible y eficaz, coordinada con una política fiscal expansiva y focalizada, impulsó la inversión pública y alcanzó un crecimiento del PIB del 8,02 %, con una economía estimada en 514 mil millones de dólares y un ingreso per cápita de unos 5.026 dólares.

En el ámbito institucional y jurídico, el Comité lideró la elaboración de resoluciones innovadoras y presentó 98 proyectos de ley y resoluciones a la Asamblea Nacional, la cifra más alta hasta la fecha.

En los sectores cultural y social, se priorizó la mejora de la vida de la población, incluida la erradicación anticipada de viviendas precarias, el impulso a la vivienda social, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad, y la organización de importantes actividades exteriores que elevaron la posición internacional de Vietnam./.