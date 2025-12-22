Comité Central del Partido Comunista de Vietnam inaugura su XV Pleno

Hanoi (VNA)- El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIII mandato inauguró esta mañana en Hanoi su XV Pleno, bajo la presidencia del secretario general de esta organización política, To Lam.



En el acto inaugural. (Fuente: VNA)



El líder partidista pronunció el discurso inaugural de la cita, la cual fue dirigida por el miembro del Buró Político y presidente de la República, Luong Cuong.



Este pleno examinará y emitirá opiniones sobre los trabajos para organizar con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido.



La cita se centrará en importantes contenidos relativos al trabajo de personal del XIV Congreso Nacional del Partido y los borradores de documentos que se presentarán en la magna cita.



También se enfocará en los trabajos para la organización del Congreso, tales como el reglamento de trabajo, el reglamento electoral del XIV Congreso; los informes sobre la labor de inspección, supervisión y ejecución de la disciplina del Partido durante el XIII mandato, en 2025 y la orientación y tareas para 2026; la orientación para realizar el balance de los 100 años del liderazgo del PCV (1930-2030) sobre la Revolución vietnamita y el resumen de los 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción nacional en el período de transición al socialismo, entre otros temas./.