Comienzan las obras de ampliación de la carretera 1A en Hanoi

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, junto a los delegados, participa en la ceremonia simbólica de lanzamiento del proyecto del eje espacial de la carretera nacional 1A. (Foto: VNA)

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy en Hanoi a la ceremonia de inicio del proyecto del eje espacial de la carretera nacional 1A, vinculado a la renovación y reordenamiento urbano, en el tramo comprendido entre la circunvalación 1 y el intercambiador de Cau Gie.



Durante el acto, el dirigente parlamentario, junto con representantes de los órganos de la Asamblea Nacional, ministerios, agencias centrales y autoridades de Hanoi, participó en la ceremonia simbólica de activación del proyecto mediante el tradicional botón de inicio de obras.



El proyecto tiene una longitud aproximada de 36,3 kilómetros y atraviesa 18 comunas y barrios de la capital, con una inversión total cercana a los 162.000 millones de dongs (casi 6,15 mil millones de dólares). El trazado se inicia en la zona del túnel de Kim Lien, conectando con la circunvalación 1, y finaliza en el intercambiador de Cau Gie, en la comuna de Chuyen My.



Según el diseño, el eje vial contará con una sección transversal de hasta 90 metros, con 10 carriles principales y 6 carriles de servicio paralelos, y una velocidad de diseño de 80 km/h. El proyecto está previsto para completar su infraestructura en 2027, en el marco del desarrollo de la red vial de Hanoi conforme a la planificación capitalina con visión a 100 años.



Además de ampliar la capacidad de circulación, la obra busca redistribuir el flujo de tráfico entre las circunvalaciones y reforzar la conectividad entre el centro urbano y las grandes áreas metropolitanas del sur de Hanoi, así como con las provincias sureñas y la región costera. Asimismo, contribuirá a la renovación urbana a lo largo del corredor y al impulso del desarrollo socioeconómico en las zonas por donde discurre.



En su intervención, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, destacó que el inicio del proyecto refleja la determinación de la ciudad de eliminar los cuellos de botella en materia de infraestructura y avanzar hacia una etapa de desarrollo más sincronizada, moderna y de largo plazo. Según señaló, este eje vial se espera que actúe como motor de crecimiento del sur de la capital, impulse la formación de nuevos polos de desarrollo y amplíe el espacio para actividades de servicios, comercio y logística, al tiempo que mejore el entorno urbano.



El dirigente municipal subrayó la necesidad de que los departamentos, agencias y autoridades locales coordinen estrechamente con el inversor en la liberación de terrenos y el reasentamiento, garantizando los derechos legítimos de la población y facilitando la ejecución del proyecto en tiempo, con calidad, seguridad técnica y estética. Asimismo, pidió a los contratistas concentrar recursos humanos y materiales, y organizar la construcción de manera profesional y eficiente para cumplir los plazos establecidos.



Añadió que Hanoi acompañará al inversor y resolverá con prontitud las dificultades que puedan surgir, con transparencia, responsabilidad y conforme a la normativa vigente, reiterando que la ciudad sitúa siempre a las personas en el centro de sus políticas.



Por su parte, Nguyen Viet Quang, vicepresidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Vingroup, en representación del inversor, afirmó que la empresa se siente honrada de participar en este proyecto clave, que contribuye a la transformación de un eje urbano moderno, civilizado y sincronizado en la puerta sur de Hanoi.



Una vez finalizado, el tramo ampliado de la carretera nacional 1A en Hanoi mejorará la conectividad interregional, optimizará el flujo del tráfico, reducirá los costes logísticos, impulsará la urbanización y generará nuevos espacios de desarrollo, contribuyendo a un crecimiento más dinámico, moderno y sostenible de la capital vietnamita./.